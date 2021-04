A csütörtöki tájékoztatás szerint 5307 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, ezzel a járvány kezdete óta összesen 736 982 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 256 többségében idős, krónikus beteg, így a halálod áldozatok száma 24 521 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 440 498 fő.

Kevéssel, 109 fővel, de második nap is csökkent az aktív fertőzöttek száma, jelenleg 271 963 főt tartanak nyilván covidosként.

Kórházban az előző napinál 516-tal kevesebb, 9 848 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 48-cal kevesebben, 1156-an vannak lélegeztetőgépen. Forrás: koronavirus.gov.hu

A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos – hangsúlyozzák.

A háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon folytatódik a regisztráltak oltása. Most már bármely regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon, vagy kaphatnak email-értesítést a háziorvosuktól. A kormány szerdai ülésének döntéseiről a mai Kormányinfón adnak tájékoztatást.

Jön az újabb nyitás

Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülést követően bejelentette, hogy ha a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót, akkor az újraindítás következő lépcsőfokaként kinyithatnak a vendéglátó teraszok is. Április 19-én hétfőn kinyithatnak az óvodák és az alsó tagozatosok is visszatérhetnek az iskolába. A felső tagozatban azonban marad az otthoni, digitális alapú oktatás, a felsős diákok a középiskolásokkal egy időben, május 10-én térhetnek vissza az iskolába.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása első fokozatának feltétele a 2,5 millió beoltott volt. Eszerint a kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosult, az üzletek reggel 5 óra és 21.30 között lehetnek nyitva, és átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben. Nyitva lehetnek a fodrászatok, kozmetikák és más szolgáltatók.

A járvány elleni jelenleg is hatályban lévő védelmi intézkedések április 19-ig továbbra is érvényesek.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt