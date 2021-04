Indulhat a kertrendezés: itt a tavasz, ráadásul nyitnak az áruházak is

A hosszú bezártság után önmagában üdítő élmény kitelepedni a kertbe vagy akár csak az erkélyre, de a napon való jóleső ücsörgés után a legtöbb emberben elkezd motoszkálni a gondolat, hogyan tudná még hangulatosabbá, praktikusabbá tenni környezetét. Egészen kicsiben is lehet gondolkodni, egy ízléses üléspárna, vagy valamilyen hangulatvilágítás önmagában sokat dobhat az összképen, de egy kellőképpen praktikus és kényelmes garnitúrával akár a nappali élettér is megnövelhető.

A szűkös alapterület nem jelenthet akadályt, néhány átgondolt részlettel, izgalmas kiegészítővel a nappali hangulatát át lehet vinni akár egy kisebb erkélyre is. Ehhez azonban a finom kiegészítők mellett helytakarékosságra is szükség lehet, ezért érdemes jól felmérni és ügyesen kiaknázni a teret.

Néhány szép virágcserép vagy virágállvány is nagy változást tud eredményezni, de évről évre egyre nagyobb a kereslet a különböző takarékos és fenntartható szolárlámpák iránt is, amelyekből a korábbi évek tapasztalatai alapján már nemcsak a legegyszerűbb, lefúrható modellekre van igény, de akár izgalmasabb, exkluzív darabokra is – tudta meg az Infostart az XXXLutz lakberendezési áruházlánctól.

Oázissá vált a kert

A tavalyi évben azonban az utazások elmaradása és az állandó otthonlét még inkább felértékelte a szabadtéri területeket – legyen ez egy kert vagy erkély –, ezért az emberek merészebben hozzányúltak a berendezéshez és többet is költöttek rá. Mivel a vírus továbbra is keseríti mindennapjainkat, ez a trend továbbra is megmaradt, még fontosabbá váltak a külső terek, miközben a benti kényelmet szeretnénk a kinti térben is élvezni. De mi alapján érdemes kerti bútort választani, és mit érdemes számításba venni?

Az egyik legfontosabb a megfelelő anyag kiválasztása: a klasszikusabb rattan/polirattan bútoroktól a természetes fa garnitúrákon át a modern, letisztult vonalvezetésű, alumínium modellekig, mindenki rátalálhat kedvenc stílusára. Variálhatóságuk, a szövetek és anyagok választéka pedig ugyanolyan széles, mint ahogyan azt már a beltéri bútorok esetében megszokhattuk.

Az alumínium bútorok mellett szól, hogy könnyűek és mégis nagyon stabilak, ráadásul kevés karbantartást igényelnek, akárcsak a rozsdamentes acél vagy polirattan bútorok. Utóbbiak majdnem olyan természetes hatást keltenek, mint a klasszikus rattan társaik. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a valódi rattan és fa bútorok természetessége igazán barátságos környezetet kölcsönözhet a kertnek, azonban ezeket eső esetén le kell takarni és ápolást igényelnek.

A kerti partihoz jó, ha megvannak a megfelelő ülőalkalmatosságok és asztal, de érdemes körülnézni az áruházak kínálatában – ahol a megfelelő biztonsági előírások betartásával a legtöbb helyen már a megszokott nyitvatartási idő szerint, akár személyesen is szét nézhetünk – valamilyen kreatív, különleges darab után, amely igazán feldobja a kert hangulatát. Ilyen lehet egy kerti nyugágy vagy függőfotel, amelyben garantált a nyugodt pihenés. Az XXXLutz lakberendezési áruházlánc kínálatában is megtalálhatók izgalmas darabok, ahol április 14-ig a Glamour napok keretében minden termék 20 százalékos kedvezménnyel vásárolható meg.

Bár a közeljövőben szívesen látott vendég lesz a nap, de a kerti menedék úgy lesz tökéletes, ha az árnyékolást is megfelelően biztosítjuk. Erre ideális, ha egy nagy fa árnyékában pihenhetünk, de ennek hiányában is számos lehetőség elérhető az egyszerűbb napernyőktől a pavilonokig.

Támogatott tartalom

A cikk megjelenését az XXXLutz támogatta.