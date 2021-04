Már mutatkoznak a könnyítés jelei a külföldi utazásokban

Valamennyi nemzetközi elemzés azt mutatja, hogy az emberekben nagyon nagy az utazási kedv, annál is inkább, mert a többségnek az elmúlt egy év során nem nyílt alkalma külföldre menni. Következésképp arra lehet számítani, hogy amint javul a járványhelyzet és az adott helyzetben az átoltottság, a turizmusban szintén érintett más Földközi-tengeri országok is hasonló intézkedéseket fognak bevezetni, mint a görögök és a horvátok – mondta az InfoRádióban a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Molnár Judit elképzelhetőnek tartja, hogy további könnyítések is lesznek, ahogy sikerül majd visszaszorítani a pandémiát.

Mint ismert, az említett két ország jelezte, hogy amennyiben valaki rendelkezik oltási igazolással, szabadon beutazhat. A bejelentés a hazai utazási irodáknál egyelőre még nem érezteti hatását, ennek ellenére már vannak előfoglalások, ezek mértéke azonban csak 30 százalékát teszi ki a korábbi évek állományának. Az eddigi foglalások léte is leginkább annak köszönhető, hogy – válaszul a járványhelyzetre – az irodák igyekeztek rendkívül kedvező akciókat meghirdetni, például nulla forint ellenében lehetőséget biztosítva a foglalásokra, jegyezte meg a szakember.

Kétoldalú megállapodásokkal kezdődik

Országok közötti egyedi megállapodások a beutazásról – a tavalyi évhez hasonlóan – idén is várhatók, sőt, ismeretes, hogy Izrael már meg is egyezett Görögországgal és Ciprussal az úgynevezett turisztikai folyosók létrehozásáról. Molnár Judit ugyanakkor úgy véli, a megfelelő szintű átoltottság esetén sokkalta nagyobb szabadság is jöhet a külföldi utazásokban, mint a turisztikai folyosók esetében.

A könnyítések a turizmusban leginkább érintett, tipikusan mediterrán úti célnak számító országokban – így Görögországban, Horvátországban, Olaszországban, Spanyolországban, de akár Egyiptomban és Törökországban – valószínűsíthetők.

Nyitókép: Forrás: Pexels.com