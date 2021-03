Az oltást nevezte az egyetlen orvosságnak a koronavírus-járvány megállításához a kormányfő - a nap hírei

Az oltást nevezte az egyetlen orvosságnak a koronavírus lassításához és megállításához a kormányfő. Orbán Viktor az M1-nek adott interjúban arról beszélt, hogy tömeges a fertőzés, és ezt már a zárások és a korlátozások csak lassítani tudják, megállítani már nem. Ismét úgy vélte, hogy húsvét után a beoltottak száma meghaladja majd a 2 és félmilliót utána megkezdődhet a lépcsőzetes nyitás.

Részletes előírást kaptak a háziorvosok arról, hogyan sorolják be az oltásra váró pácienseket. Az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: a sorban elől vannak az idősek, a krónikus betegek, a szervátültetettek és most már a várandósok is. Ugyanakkor hangsúlyozta: minden háziorvosnak joga van az egyedi mérlegelésre. Müller Cecília az Infostart kérdésére elmondta azt is: a vidéki, buszos mobil oltópontokon is csak a kiértesített regisztráltak kaphatnak vakcinát, ott is időpontra kell érkezni.

Egy nap alatt 302 beteg halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben Magyarországon. Egy nap alatt még soha nem követelt ennyi halálos áldozatot a covid-19 betegség. Újabb 6.700 embernél igazolták a kórokozót. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 224.700-at. Már több mint 12.300 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1.492-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány kezdete óta több mint 652 ezer embernél igazolták a fertőzést, és elhunyt 20.737 beteg. Eddig 2 millió 11 ezer ember kapta meg a védőoltást, közülük 753 ezren már a második adagot is.

A pedagógusok és a köznevelésben dolgozók 75 százaléka regisztrált hétfő éjfélig a koronavírus elleni oltásra, közülük 32 ezren már az első oltást is megkapták - ismertette közösségi oldalán az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós kijelentette: a következő napokban, több mint 400 oltóponton veszi kezdetét a regisztráltak oltása. Első körben csütörtökön, pénteken és szombaton indul a mintegy 80 ezer pedagógus oltása, akik március 24-ig regisztráltak. A második ütem a húsvét utáni héten, április 8 -a és 10-e között lehet.

Június végéig a Szabolcs utcai ingatlanban maradhat a fővárosi hajléktalankórház - írta a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter a főpolgármesternek. Mager Andrea hozzátette: a vagyonkezelő már kilenc hónapja jelezte, hogy az intézmény bérleti jogviszonya megszűnik. Karácsony Gergely főpolgármester a miniszterhez intézett keddi levele után megismételte: az intézmény nem költözik el a járványhelyzet lecsengéséig, illetve amíg a kormány nem ajánl megfelelő csereingatlant.

A hét végéig eléri a 107 millió adagot a tagállamoknak szállított oltóanyagok mennyisége - közölte az Európai Bizottság. Eddig mintegy 100 millió adag érkezett meg. A tájékoztatás szerint 2021 második negyedévében fel fognak gyorsulni a vakcinaszállítások, a jelenleg uniós forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező oltóanyagok gyártói a következő három hónap során mintegy 360 millió adagot fognak leszállítani.

Hatásosnak ítélt két kínai koronavírus elleni vakcinát az Egészségügyi Világszervezet. A WHO közölte: a Sinopharm és a Sinovac gyógyszergyárak Covid-19 elleni védőoltása megfelelhet a szükséges kritériumoknak. A WHO Stratégiai Tanácsadó Szakértő Csoportja szerint április végére elkészülnek a két védőoltással kapcsolatos ajánlások.

Olaszországot péntektől teljesen lezárják húsvétra, a szigorú korlátozásokat egészen április végéig fenntartják. A római kormány rendelkezése szankciókat is tartalmaz a vakcinázást elutasító egészségügyi dolgozók számára. Egésznapos kijárási tilalom lesz érvényben, az élelmiszerüzleteket kivéve bezár a kereskedelem és a vendéglátás, mely kizárólag elvitelre dolgozhat. A tervek szerint az oltás április közepétől a gyógyszertárakban is megkezdődhet.

Az eddigi tárgyalások alapján áprilisban 300 ezer, májusban 500 ezer adag Szputnyik vakcina érkezne Ausztriába. Konkrét szerződéskötés még nincs erről. Az osztrák kancellár az orosz nagykövettel tartott egyeztetés után közölte: az orosz féllel már hetek óta tartanak a tárgyalások a beszerzésről, és jelenleg a részleteket egyeztetik. Az orosz Szputnyik vakcinát eddig 60 országban engedélyezték, az Európai Unióban azonban még nem.

Éhségsztrájkba kezdett pokrovi börtönében Alekszej Navalnij elítélt orosz ellenzéki politikus. Ezt ő maga jelentette be az Instragramon. Alekszej Navalnij azt követeli, hogy a törvénynek megfelelően engedjék be hozzá a meghívott orvost. Múlt héten vált ismertté, hogy Vlagyimir Putyin bírálója hátfájásra és lábzsibbadásra panaszkodott, valamint kifogásolta, hogy a börtönhatóság nem biztosított számára kielégítő orvosi ellátást.