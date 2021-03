Itt a hivatalos döntés a balatoni betonmostrumról

A Miniszterelnökség visszavonta a Balatonvilágosra tervezett szálloda építési engedélyét, így biztossá vált, hogy a komplexum nem épült meg – közölte közösségi oldalán Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője.

A 2308 négyzetméter alapterületű, hétszintes, 92 lakásos, vízparti társasház megépítése ellen sokan tiltakoztak. Az Alkotmánybírósághoz fordult Balatonvilágos önkormányzata, emellett keresetet nyújtott be a Pécsi Törvényszékhez is a volt úttörőtábor helyére tervezett épület építési engedélyének visszavonásáért, azonnali jogvédelmet is kérve.

A heves tiltakozást mindvégig figyelemmel kísérő Witzmann Mihály korábban is úgy fogalmazott: mindent el fog követni, hogy a látványterveken szereplő betonmonstrum ne épüljön meg. Mint írta, örül annak, hogy a lakosság és az önkormányzat álláspontját sikerült a kormányhoz eljuttatni, és ennek következtében rekord gyorsasággal került sor a jogszabály módosítására.

Nyitókép: balatontipp,hu