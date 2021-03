Közbelépett a kormány, nem épül szállodamonstrum a Balatonnál

Törölte a kormány a Balatonvilágos közigazgatási területére tervezett szállodafejlesztésre, valamint az ahhoz kapcsolódó ingatlanfejlesztésre szánt helyrajzi számok közül az 1392-est, vagyis a volt úttörőtábort. Ami azt jelenti: nem épülhet meg a 2308 négyzetméter alapterületű, hétszintes, 92 lakásos, vízparti társasház, az építkezés ellen tiltakozók szóhasználatával élve „tájidegen szállodaszörny” – írja a magyarnemzet.hu.

Az Alkotmánybírósághoz fordult Balatonvilágos önkormányzata az építkezés miatt, emellett keresetet nyújtott be a Pécsi Törvényszékhez is a volt úttörőtábor helyére tervezett 92 lakásos, hétszintes vízparti társasház építési engedélyének visszavonásáért, azonnali jogvédelmet is kérve.

A heves tiltakozást mindvégig figyelemmel kísérő Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője a hétvégén úgy fogalmazott: mindent el fog követni, hogy a látványterveken szereplő betonmonstrum ne épüljön meg. A keddi Magyar Közlönyben kihirdetett kormányrendeletről kijelentette: ez még nem végeredmény – hiszen a korábban kiadott építési engedély így is érvényben van –, de egyértelműen és határozottan tükrözi a kormány szándékát.

"Köszönöm a kormánynak, hogy kérésem meghallgatásra talált, és rekordgyorsasággal módosították az ide vonatkozó jogszabályt. A cél változatlan: a tervezett formában semmiképpen ne épüljön meg a balatonvilágosi betonmonstrum. Most a hatóságokon a sor, hogy a lakosság és a balatonvilágosi önkormányzat kérésének, valamint a kormányzati szándéknak érvényt szerezve, lépjenek az ügyben" – írta a Facebookon Witzmann Mihály. A fideszes képviselő már kedd reggel egyeztetett a Somogy Megyei Kormányhivatallal is.

