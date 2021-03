A magyar háziorvosok a Magyarországon beadott mintegy 1,7 millió vakcina mindegyikében, közvetlenül, vagy közvetett módon, az oltópontokra történő irányítás által, részt vettek. Ez komoly eredményként értékelhető, és nem véletlen, hogy már Nyugat-Európában is felfigyeltek a hazai praxisok tevékenységére, vizsgálva azt, hogy miként lehetne bevonni az adott országokban is háziorvosokat az oltási programok felgyorsítása érdekében – fogalmazott az InfoRádióban Békássy Szabolcs, arra is emlékeztetve, hogy felpörgetett oltási program mellett a koronavírus harmadik hullámában frissen diagnosztizált fertőzöttek ellátásával kapcsolatos teendők is nyomják a praxisok vállát.

Meglátása szerint az oltási tevékenység, valamint a gyógyító munka összehangolása rendkívül nehéz, de megoldható folyamat, amely során a praxisok maguk dönthetnek, hogy az oltásokat a rendelési idő egy részében, de elkülönített módon kezelik, vagy a rendelési időn túli tevékenység keretén belül szervezik. Az oltásokra a hét végén is sort keríthetnek a praxisok, ami után – egy kormányrendelet értelmében – 80 ezer forintos honoráriumban részesülnek.

Békássy Szabolcs nagy reményekkel van az új indai és kínai vakcinákkal szemben, mert mint fogalmazott, a harmadik hullám teremtette drámai helyzetből az egyetlen kiutat a vakcinálás minél szélesebb körbe történő kiterjesztésében látják a gyakoroló szakember. Vagyis, bízva a gyógyszerészeti hatóságok vizsgálatában, várva várják, hogy a jelenleginél is több oltóanyag álljon rendelkezésre, mert az átoltottság növelésével az új esetek száma lecsökken, némi lélegzethez juttatja a háziorvosokat is.

A védekezés fontos elemként említette továbbá a háziorvosok által is már felírható favipiravir hatóanyag-tartalmú készítményeket, miután ezek egyértelműen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az otthonukban ápolt koronavírusos betegek lehetőség szerint ne kerüljenek kórházba, nagyban csökkentik ugyanis a súlyos szövődmények kialakulását. Azzal együtt is, hogy csak egy szűk kör számára írhatók fel, mert bizonyos társbetegségek fennállása esetén nem adható a készítmény, plusz a beteg beleegyezését is igényli a használata – tette hozzá az országos háziorvosi kollegiális vezető.

A favipiravir hatóanyag-tartalmú készítményből a háziorvosok – annak alkalmazásának bevezetése óta, mintegy két és fél alatt – több mint 37 dobozzal írtak már föl a betegeik részére, ami ugyancsak azt mutatja, hogy mekkora terhelés alatt vannak a praxisok, amelyekben egyre fokozódó a betegforgalom.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás