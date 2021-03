Tajszám: egy hónapos haladékot kaptak a nemfizetők

Közel egy hónap haladékot kaptak tajszámuk érvényesítésére azok, akik legalább hathavi egészségügyi szolgáltatási járuléktartozást halmoztak fel – közölte Hohn Krisztina LMP-s képviselő írásbeli kérdésére Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Idén február 12-től lépett hatályba az a jogszabály, amely szerint a legalább fél éve nem fizetők számára a tajszám érvénytelenítése után fizetőssé válik az egészségügyi ellátás – írja az Index.

A miniszterhelyettes arról tájékoztatott, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kimutatása szerint

március 10-én kevesebb mint 55 ezer adózó tartozott több mint hathavi összeggel – azaz idén mintegy 48 ezer forinttal –, míg a február 26-i adatok még csaknem 76 ezer hátralékost mutattak.

Az államtitkár azt is jelezte: a NAV további egy hónapos haladékot ad a tartozóknak, hogy csökkentsék hátralékuk összegét vagy méltányossági kérelmet adjanak be. Akik jövedelmi, vagyoni helyzetük miatt nem tudják megfizetni a havi 8 ezer forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot, kérhetik a járási hivataloknál a szociális rászorultság megállapítását is.

