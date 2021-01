Egy év múlva már itthon is gyártani fogják a világelsőként rendelt Hiúzokat

A Magyar Honvédség a világon elsőként rendelt a német Rheinmetall hadiipari cégtől Lynx, vagyis „Hiúz” névre hallgató csúcstechnológiás harcjárműveket. A gyártásra tavaly ősszel közös vegyesvállalatot alapított a két fél. A tervek szerint a zalaegerszegi gyár a magyarországi védelmi ipar kitörési pontja is lesz egyben - derült ki az Index interjújából, amelyben a kérdésekre Armin Papperger, a Rheinmetall elnök-vezérigazgatója és Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos válaszolt.

A 46 Lynx járműből álló kezdeti sorozat gyártása ebben az évben megkezdődik Németországban, míg

a második sorozat gyártása 2023 januárjában kezdődik Magyarországon, Zalaegerszegen.

Az évenként gyártott járművek száma a tervezett sorozattól és a változatoktól függ. A kibocsátás tíz és negyven rendszer között lesz évente.

A remények szerint a magyar megrendeléssel egyidejűleg már külföldre is gyártani fognak itt. Az üzleti modellt ennek figyelembevételével a hosszú távú piaci fenntarthatóság igényeire tekintettel dolgozták ki.

A Rheinmetall Hungary 300 magasan képzett munkavállaló foglalkoztatásával számol a gyártás felfuttatásának fázisában, 2023-ban. Külsős munkaerő-toborzókkal dolgoznak a németeknél is itthon is, de tervezik, hogy felveszik a kapcsolatot az egyetemekkel, hogy elérjék a hallgatókat, jövőbeli végzett alap- és mesterszakosokat, PhD-seket Magyarországon.

Azzal kapcsolatban, hogy Magyarország a csúcstechnológiás légvédelmi radarjait is a Rheinmetall Kanadától szerzi be, Armin Papperger elmondta:

"a Rheinmetall megfontolja teljes termékpalettája számára a helyi gyártást és bedolgozást Magyarországon.

Az igazság az, hogy a helyi gyártás csak egy aspektusa a projekt megvalósítási fázisában sorra kerülő, átfogó ipari együttműködésnek. Az általunk szállított élvonalbeli, valós körülmények között kipróbált Aktív Elektronikus Nyalábeltérítésű (AESA) radart járművekre kell integrálni. A rendszer mobil irányítóközpontot, kommunikációs infrastruktúrát és generátorokat is tartalmaz, amelyek a magyar iparral való együttműködésre adnak lehetőséget.

A Rheinmetall és a magyar cégek közötti együttműködés a tudás- és technológiatranszferre is kiterjed, amely a tervezésben és a gyakornoki képzésekben való helyi részvétellel valósul meg.

Ezen túlmenően egyes részegységek helyi beszerzésére, gyártására is sor kerül egyes alrendszerek helyi összeszerelésével és integrációjával egyetemben. A projekt része a teljes radarrendszerek helyi összeszerelése, integrációja, tesztelése és végső leszállítása is a Magyar Honvédség részére. Végül, de nem utolsósorban pedig helyi tervezőirodákkal fogunk dolgozni, hogy integráljuk a rendszereket Magyarország vezetés-irányítási hálózatába". Ahol még további védelmi ipari fejlesztés jöhet Maróth Gáspár említett az interjúban néhány területet, ahol már vagy bejelentették a döntéseket, vagy a közeljövőben készülnek a döntéseket hivatalossá tenni. "Ilyenek a már említett új műveleti igényeknek megfelelő gépjárműfejlesztések, szenzortechnológiák, intelligens lövedékek, légvédelmi ágyúk fejlesztése, lézer-, anyagmegmunkálási és modern hibrid meghajtási technológiák fejlesztése." Armin Papperger hozzátette: "Az olyan jövőbeli technológiák, mint az önvezetés, a könnyű súlyú anyagok és a digitalizáció, könnyen vezethetnek új termékekhez."

Maróth Gáspár kijelentette: bár korábban nem teljesítette Magyarország a NATO-nak tett haderőfejlesztési vállalásait, a legutóbbi NATO-értékeléseink alapján a megkötött szerződések és az elindult szállítások ismeretében a szövetség teljesítettnek veszi az eddigi vállalásokat.

Nyitókép: Hiúz, magyar festéssel. (Miniszterelnöki Kormányiroda)