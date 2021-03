Jakabos Zsuzsanna örömest fejest ugrott ebbe a projektbe

Jelenleg napi 700 gyerek hal meg olyan megelőzhető betegségek miatt, amelyeket a piszkos víz, vagy a megfelelő higiéniai feltételek hiánya okoz. A pandémia alatt mintegy 3 milliárd embernek nincs lehetősége szappannal és tiszta vízzel kezet mosni.

A jelentés szerint több mint 80 országban kritikus a vízhiány. Kelet- és Dél-Afrika a leginkább veszélyeztetett terület, itt

a gyerekek 58 százalékának okoz napi nehézséget, hogy vízhez jusson,

de Közép-Afrikában (31 százalék), Dél-Ázsiában (25 százalék) és a Közel-Keleten (23 százalék) is súlyos a helyzet.

A víz nem luxus: 2010-ben az ENSZ Közgyűlése alapvető emberi joggá nyilvánította az ivóvízhez és a megfelelő tisztálkodási és higiéniai lehetőségekhez való hozzáférést. Egy kisgyermek túléléséhez naponta minimum 4-5 liter víz szükséges, hogy inni, enni, fürödni tudjon. A vízszegénység amúgy is a gyerekeket sújtja a legjobban: gyakran ők azok, akik iskola helyett órákon át, veszélyes terepeken gyalogolva szállítják a vizet a családjaiknak. Magyarországon átlagosan napi 130 liter vizet használunk fejenként, sőt, egy csöpögő csap akár napi 40-120 liter víz elfogyasztásáért is felelős lehet, jegyzik meg.

UNICEF

Az UNICEF több mint 100 országban dolgozik a vízellátás és higiénikus szennyvízelvezetés javításáért iskolákban és közösségekben. 1990 óta a szervezet több mint 2 milliárd ember számára biztosította a tiszta ivóvízhez való stabil hozzáférést. 2021-ben az UNICEF célja, hogy 45 millió embert juttasson egészséges vízhez. A szervezet a világ legeldugottabb pontjain is tartálykocsikkal, víztisztító tablettákkal, víztornyokkal és komplett vízellátó rendszerekkel segíti a családokat.

A víz világnapján az UNICEF Magyarország is elindítja saját gyűjtését,

amelyhez a www.teistehetsz.unicef.hu/vizvilagnap oldalon bárki csatlakozhat. A segíteni vágyóknak nincs más dolguk, mint létrehozni az oldalon egy saját adománygyűjtő profilt, ahol elmondhatják, miért fontos számukra a víz: az egészséges napi vízfogyasztás, a tudatos vízhasználat, vagy éppen az adományozás a vízszegénységgel küzdők megsegítésére. A következő lépés, hogy egy célösszeg kitűzése után az adománygyűjtő arra kérje barátait, családját, de akár ismeretleneket is, hogy támogassák a gyűjtését – például adott összeggel minden elfogyasztott pohár víz után – ezzel járulva hozzá az egészségéhez és az UNICEF tiszta vízért folytatott munkájához is.

12 ezer forintból az UNICEF egy családnak egy hónapra elegendő higiéniás eszközöket képes biztosítani,

18 ezer forintból már egy víztisztításra alkalmas szűrő is kijön, míg egy kéziszivattyú telepítése 40 ezer forintból megoldható.

Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok úszó is csatlakozott a kezdeményezéshez és elindította a saját gyűjtését. „A víz a lételemem – mondta Jakabos Zsuzsanna –, azonban tudom, hogy a világ számos részén gyerekek milliói számára mindennapos küzdelmet jelent, hogy hozzáférjenek ehhez az alapvető természeti forráshoz. Örömmel csatlakoztam a kezdeményezéshez, remélem, hogy követőim közül is sokan ezt teszik majd, így az egészséges vízfogyasztás népszerűsítése mellett segíthetünk is a rászorulóknak.”

Nyitókép: UNICEF