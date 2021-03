Eldől a következő heteink sorsa – ezt lehet tudni a kormányülés előtt

Bár Orbán Viktor miniszterelnök február elején még március 1-jei és húsvéti határnapokról beszélt a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások lehetséges oldásával kapcsolatban, a brit vírusmutáció megjelenése nyomán február 25-én Gulyás Gergely a Kormányinfón már azt mondta, hogy a következő két hét nehéz lesz, és március 15-ig biztosan nem enyhítenek semmit az akkor érvényben lévő korlátozásokon. Március 4-én pedig egy, az operatív törzs ülésezése miatt rövidke Kormányinfón arról a döntésről számolt be, hogy március 8–22. között további lezárásokat vezetnek be (üzletzárak, mindenhol kötelező a maszkviselés), és távoktatásra állnak át az általános iskolákban is (ez április 7-ig, a tavaszi szünet végéig így lesz).

Akkor elhangzott, hogy az intézkedéseket a március 17-i kormányülésen vizsgálják felül és döntenek a járvány további kezeléséről.

Az enyhítési remények azonban időközben szertefoszlottak, és könnyen lehet, hogy nem csak két nehéz hétről van szó, ahogy arról Orbán Viktor is beszélt a korlátozások aláírásakor.

A szigorítások bejelentésekor a kormány felvetette, hogy a nyitás március 22-én indulhat el, ütemezetten. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora ekkor úgy vélte, hogy május közepén már "lényegesen jobb lesz a helyzet", és lehetőség lesz a szigorítások lépcsőzetes csökkentésére. Azt a múlt heti hivatalos közlések is nyilvánvalóvá tették, hogy a jelenlegi átoltottságnak még nincs hatása a járvány terjedésére.

Mostanra a szakértői megnyilatkozásokból eltűnt a nyitásról való beszéd, ehelyett a korlátozások betartása és a felelős viselkedésre való figyelmeztetés került előtérbe. Orbán Viktor vasárnap reggel kijelentette, jelenleg még nem lehet megmondani, mikor lehet újranyitni. "Ha valaki meg tudja mondani, mikor lehet újranyitni, attól kérjük el tőle a heti lottószámokat is" – illusztrálta a helyzetet.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályának vezetője egy szombati interjújában előrevetítette, hogy akár régiós, megyékre vonatkozó döntések is születhetnek. Ennek kapcsán megszólalt Karácsony Gergely főpolgármester, valamint itt olvasható egy cikk a legrosszabb helyzetű megyékről.

Müller Cecília az operatív törzs március 16-i tájékoztatóján kijelentette, hogy a helyzet továbbra is nagyon rossz és a szennyvízadatokból az látszik, hogy a fertőzöttségi adatok még hetekig emelkedni fognak.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint egyelőre nem lehet látni, mikor lesz a tetőzés, míg Zacher Gábor megpróbált saccolni és úgy vélte, március 24-én lehetnek a legmagasabbak a járványadatok. Hogy állunk oltásokkal? Részben a 3 milliós regisztrációs szám, részben a kelet felől érkező vakcinaszállítmányok miatt a kormányfő március 5-én azt is vázolta , hogy május elejére 4,7 millióra, aztán – ha sikeres lesznek az újabb vakcinabeszerzések – július elejére 8 millió fölé nőhet az oltottak száma. Az akkori kormányzati várakozások szerint tehát július elejére a teljes felnőtt lakosság megkaphatja legalább az első oltását. március 16-i adatok szerint 1 347 073 embert oltottak be Magyarországon, közülük 399 505-en már a második dózist is megkapták. A nyugati vakcinák szállításai döcögősebbek, az orosz és a kínai oltás gördülékenyebben, olykor határidő előtt érkezik. A hétvégén Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa azt mondta , még néhány hétre van szükség a 2-3 milliós átoltottság eléréséhez, ami már egy kicsit befolyásolhatja a járvány lefolyását, a járvány megállításához azonban a lakosság 60-70 százalékát kell beoltani. A következő napokban közel egymillió oltás válik beadhatóvá Magyarországon.

A járványadatokban még nem látszanak a március 8-i lezárások eredményei, erre az 5-7 napos lappangási idő, valamint a tesztek eredményének megszületését figyelembe véve legkorábban a szerdai kormányülés időpontjában lehet információja a döntéshozóknak. A számok meredeken emelkednek, ezt tanúsítják az alábbi grafikonok is. Az új regisztrált fertőzöttek napi száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers) Az elhunytak napi száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers)

A szakértők a kórházak telítődésére számítanak, a nagy számú súlyos állapotú beérkező a betegellátásban is fennakadásokat okozhat. Zacher Gábor is arról beszélt kedden, hogy egyre nagyobb teher van az egészségügyön, és vannak olyan kórházak, ahol már az utolsó ágyakat foglalják el az új betegek.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán