Már több mint egymillió ember kapott oltást itthon - a nap hírei

Már több mint egymillió ember megkapta Magyarországon a koronavírus elleni vakcina első dózisát. Ezzel lakosságarányosan 10 százalék fölé nőtt a beoltottak aránya, amivel Magyarország a második az uniós rangsorban - mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján kiemelte: csaknem 308 ezren már a második dózist is megkapták. Orbán Viktor kormányfő Facebookon közzétett videoüzenetében az oltási adatokról azt mondta: ez sok tízezer ember munkájának eredménye. Jelezte: a következő napokban is folytatják az oltásokat és újabb vakcina-szállítmányok is érkeznek.

Életbe léptek a korlátozó intézkedések - erősítette meg az operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője. Kiss Róbert megismételte: két hétig zárva tartanak az üzletek, kivéve az élelmiszerboltok, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, a piacok. Minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi-, szociális-, pénzügyi-, postai, járműszervíz-szolgáltatásokat. Az óvodák és az általános iskolák a tavaszi szünet végéig nem nyithatnak ki, de az önkormányzatok kérésére biztosíthatnak felügyeletet.

A jegybank elnöke szerint több újraindításra is szükség van a gazdaságban. Matolcsy György a növekedés.hu-n azt írta: a stratégia részeként ki kell jelölni az egyensúlyi pályára való visszatérés idősávját és forrásait, mert enélkül veszélybe kerülnek a 2020-as évek felzárkózási esélyei. Úgy vélte: nem a régi gazdasági szerkezetet kell helyreállítani, hanem egy fenntartható felzárkózási pályát kell megépíteni a helyreállítás eszközeivel és forrásaival

A versenyképes működés és az egyetemek helyzetbe hozása a kormány célja a fenntartói modellváltással - erősítette meg a területért felelős kormánybiztos. Stumpf István, a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: a vagyonkezelői alapítvány közfeladatot ellátó alapítvány, az oda kerülő vagyon csak felsőoktatási célokra használható. Arról is beszélt: pályázniuk kell a magyar egyetemeknek az 1500 milliárd forint összértékű uniós felsőoktatási fejlesztési forrásra.

Magyarországra látogat és részt vesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szeptember 12-i záró szentmiséjén Ferenc pápa. A 2020 őszéről elhalasztott rendezvényt szeptember 5-e és 12-e között rendezik meg Budapesten. Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára az InfoRádióban elmondta: a záró szentmise a tervek szerint a Hősök terén lesz majd. Legutóbb II. János Pál járt Magyarországon, 1991-ben és 1996-ban.

Csütörtökön dönt az amerikai Johnson & Johnson koronavírus elleni vakcinájának uniós felhasználásáról az Európai Gyógyszerügynökség. Az Európai Bizottság ezután gyorsan megadhatja a forgalmazási engedélyt. A gyógyszerfelügyeleti hatóság már megkezdte a koronavírus elleni orosz vakcina folyamatos értékelését is.

Lazították a korlátozásokat Németországban és Angliában kéthavi távoktatás után megnyíltak az általános és a középiskolák. Közben Olaszország több tartományában ugyanakkor ismét szigorították korlátozásokat. A járvány első - tavaly március 8-i - zárlatának évfordulóján Mario Draghi miniszterelnök köszönetet mondott minden olasznak az utóbbi egy évben vállalt áldozatért.

Ausztriában és Romániában is azonosították az első brazil vírusmutánst. Ausztriában Salzburg városában már az érintett férfi két héttel ezelőtti pozitív koronavírustesztjénél felmerült a gyanú és az újabb vizsgálatok igazolták a mutáns jelenlétét. Azt nem tudni, hol kaphatta el a betegséget. Romániában két, más betegségekben is szenvedő bukaresti koronavírusos betegnél mutatták ki a variánst.

Elengedhetetlennek nevezte a nők bevonását a politikai döntéshozatali folyamatokba a szabad demokráciák működéséhez az amerikai alelnök. Kamala Harris az Európai Parlament plenáris ülésének megnyitójára küldött nőnapi videoüzenetet. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy a férfiak foglalkoztatási rátája az unióban 78, míg a nőké csupán 67 százalékos. Úgy vélte: 2030-ra ezt a százalékbeli egyenlőtlenséget a felére kell csökkenteni.

Több tízezren tüntettek Párizsban és más francia nagyvárosokban a nemzetközi nőnap alkalmából a nemek közti egyenlőtlenségek felszámolásáért. A lengyel fővárosban, Varsóban a szabad abortuszért küzdő mozgalom tartott nagyszabású tiltakozó akciót. A résztvevők átmenetileg lezárták a Központi pályaudvar előtti kereszteződést.

Az Egyesült Államokban megkezdődött az afroamerikai George Floyd halálát okozó rendőr pere. Derek Chauvin akár 40 év börtönbüntetésre is számíthat. A tavaly márciusi eset tüntetések sorozatát váltotta ki az Egyesült Államokban és a világ számos országában a rendőri erőszak és a fajgyűlölet ellen. Az első meghallgatás március 29-én lesz az ügyben.