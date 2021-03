Vasárnap is oltanak a leállított AstraZeneca-kampányban

Folyamatosan zajlik az oltás Magyarországon, vasárnap reggel már 981 401 volt a beoltottak száma, közülük 307 573 fő már a második oltását is megkapta.

A szombati nap bombahíre volt, hogy bár technikai hibák (rossz adatokkal kiment oltásbehívó SMS-ek) miatt a 74 ezer 60 év alatti krónikus beteget érintő AstraZencás oltókampányt pénteken leállították, aki megjelenik szombaton az oltópontokon, az megkapja a vakcinát.

Ez, úgy tűnik, vasárnap is így van: a hvg.hu egy olvasója a Dél-pesti Centrumkórházban jelent meg, és be is oltották - igaz, alig voltak oltásra várók rajta kívül. Az ATV viszont arról számolt be, hogy az Idegtudományi Intézetnél és a Honvédkórháznál is hosszú sorokban állnak az oltásra várók. Ráadásul úgy értesültek, hogy más oltópontokról küldenek olyanokat az Idegtudományi Intézethez, akik ugyan nem kaptak SMS-t, de szeretnék megkapni az oltást.

A Koronavírus Sajtóközpont szombaton az AstraZeneca-oltásokkal kapcsolatban azt közölte: az oltóanyag az oltópontokon van, így aki kérte, azt beoltották. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth rádióban arról beszélt, kisebb zavarok egy ekkora logisztikai akciónál lehetnek. Az adathibák kijavítására delegálták a 1818-as telefonszámot, de az vasárnap cikkünk írásakor már

órák óta elérhetetlen volt,

csak azt mondta be, hogy „Tájékoztatjuk, hogy jelenleg minden ügyintézőnk foglalt. Kérjük, ismételje meg hívását később”, majd bontotta a vonalat.

A napokban közel 400 ezer regisztrált idős oltását végzik a háziorvosoknál a Sinopharm és a Moderna oltóanyagokkal és a kórházi oltópontokon a Pfizer-vakcinával. A folyamat felgyorsításához a kormányzat számos fórumon kérte a beleegyező nyilatkozat előzetes kitöltését, ezt letölthetővé is tették (például innen). Az Index egyik olvasója időközben arról számolt be, hogy bár ő kitöltött papírral érkezett, azt nem fogadták el, hanem kapott egy másikat, ugyanazzal a kérdéssorral, ám rajta néhány orvosi megjegyzéssel és a beadandó vakcina nevével.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán