Újabb fordulat állt be a hétvégi oltási kampány ügyében

Tovább bonyolódik az e hétvégi oltási kampány ügye a 18 év fölötti nem idős, SMS-ben értesített, krónikus betegeket illetően.

Ismert, csütörtökön 74 ezer ember SMS-t kapott arról, mikor, kinek, hol kell megjelennie ezen a hétvégén a fent említett csoport tagjai közül, pénteken viszont Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjújában bejelentette, rendszerszintű adminisztratív hibák miatt - sokan olyanok kaptak SMS-t, akiknek nem kellett volna - leállítják ezt a tömeges oltási kampányt, erről az érintetteket újra ki is értesítették, és bocsánatot is kértek tőlük a kellemetlenségért.

Szombaton aztán - mint az Infostart biztos forrásból értesült - többen "telefonhívást kaptak" arról, hogy amilyen gyorsan lehet, induljanak el a korábbi SMS-ben szereplő oltópont irányába, mert mégis beoltják őket.

Értesülésünkkel azonos információkat szerzett a HVG és a 444 is, az érintetteket az érkezés előtt felbontott AstraZeneca-vakcinával be is oltották;

az egyik helyszínen tíz embert a folyosón leültetve, a többieket a kórházi oltópont előtt várakoztatva a hidegben.

A HVG rákérdezett a helyzetre az operatív törzsnél, amely "lényegében megerősítette" azt, hogy aki az SMS alapján oltakozni megy, az megkapja a vakcinát. "Az oltóanyag az oltópontokon van, aki megjelent és jogosult az oltásra, az meg is kapta" - olvasható a válaszban.

Az SMS-ben értesítettek egyébként nincsenek rajta az oltakozók listáján, SMS-ük felmutatásával - és egyéb papírjaik átadásával - juthatnak oltáshoz ezen a hétvégén, és a második időpontjukat is megkapják.

A bonyodalom egyébként nem érinti azokat, akiket nem csütörtökön, SMS-ben hívtak hétvégi, astrazenecás oltásra.

