A távozó orosz nagykövetet fogadta Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Vlagyimir Nyikolajevics Szergejevet, Oroszország leköszönő magyarországi nagykövetét – közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.

A nagykövet közel hétéves magyarországi tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Középkeresztje a csillaggal kitüntetést vehette át a magyar–orosz kapcsolatok fejlesztését elkötelezetten támogató tevékenységéért, az országaink közötti politikai, gazdasági és kulturális együttműködésben vállalt jelentős szerepéért.

Előzőleg Szijjártó Péter is fogadta a távozó orosz nagykövetet. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, Magyarország álláspontja szilárd: a kölcsönös tisztelet talaján állva, a józan észre alapozva akarja fejleszteni a kapcsolatait Oroszországgal is oly módon, hogy mindkét országnak előnyös legyen.

A miniszter kiemelte: Magyarország nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági érdekei is az ilyen kapcsolatépítést diktálják.

Magyarország közép-európai országként megértette a történelemből fakadó tanulságot, miszerint az országnak mindig az a jó, ha Kelet és Nyugat között jó az együttműködés. Ha konfliktus van Kelet és Nyugat között, annak Közép-Európa általában a vesztese - mondta Szijjártó Péter.

Kifejtette: az orosz nagykövet budapesti szolgálati ideje az európai és a világtörténelem izgalmas időszakára esett. Két nagy válság is kibontakozott ebben az időszakban: a migrációs válság és a világjárvány, továbbá ezt az időszakot áthatották az EU és Oroszország jövőbeni kapcsolatáról, együttműködéséről szóló viták – emlékeztetett.

Szijjártó Péter véleménye szerint a jelenlegi világpolitikai és világgazdasági fejlemények megmutatták a nemzetközi együttműködés fontosságát, és az eurázsiai együttműködés jelentősége is nagyobb, mint korábban bármikor.

A globális politikai kihívások dacára Magyarország és Oroszország kapcsolatai a kölcsönös tisztelet alapján fejlődtek és úgy alakultak, hogy előnyösek legyenek mindkét országnak

– mondta.

A miniszter arra is kitért, hogy a magyar gazdaságnak nagy veszteségeket okoztak az EU és Oroszország között kölcsönösen bevezetett szankciók, de az elmúlt években több sikertörténet is volt. Ezek között említette a paksi bővítés előkészítését, a Nemzetközi Beruházási Bank új budapesti központját, továbbá azt, hogy magyar-orosz együttműködésben vasúti kocsikat szállítanak Egyiptomnak. Az is rendkívüli jelentőségű, hogy Oroszország az EU-tagállamok közül elsőként Magyarországnak szállít oltóanyagot a koronavírus ellen – fűzte hozzá.

Vlagyimir Nyikolajevics Szergejev is azt hangsúlyozta, hogy a kétoldalú kapcsolatok dinamikusan fejlődtek az elmúlt időben. A diplomata egyúttal üdvözölte azt a megközelítést, amellyel Magyarország viszonyul a magyar-orosz kapcsolatok fejlesztéséhez.

