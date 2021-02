Bahart: új korszak kezdődik a balatoni hajózásban

A 2021-es, 175. jubileumi év első negyedévében a tervek szerint halad a Bahart hajóflottájának felújítása, fejlesztése és arculatának egységesítése – olvasható a társaság közleményében.

A fejlesztések részeként a Bahart zászlóshajójának számító Szent Miklós hajóba új, korszerű motorok kerültek, teljesen megújul a belső utastér, amely nemcsak bútorzatában lesz korszerű és modern, de az itt található büfé is megfelel majd a mai elvárásoknak. A nyitott felső fedélzet is attraktív megjelenést kap. Forrás: Bahart

A hajópark megújítása és arculati egységesítésének részeként zajlik az idén 130 éves nosztalgiahajók, a Helka és a Kelén felkészítése is a szezonra. A Helka belső terének padlózata műgyanta burkolatot, a bútorzat pedig friss kárpitborítást kap. A Kelén motoroson a felső fedélzet borításának régóta várt cseréje valósul meg, amely szintén műgyanta burkolatot kap, de a mellékhelyiségek felújítása is megtörténik.

A Fonyód motoroson a belső és a hátsó fedélzet is új burkolatot kap a szezon kezdetére, rendezvényhajózás igényeit jobban kielégítő székek kerülnek be, és a külső fedélzetre is. A Lelle motoroson megújul a terem padlószőnyege, a hátsó fedélzet szintén műgyanta burkolatot kap, míg az utazást új székek teszik majd komfortosabbá.

A legtöbb utast szállító Badacsony és Füred katamaránok büféit és belső tereit is megújítja a Bahart. Szinte valamennyi hajó ablakára hőálló fólia kerül, ami energiatakarékosabb üzemelést tesz lehetővé.

A régi hajók rekonstrukciója mellett érkeznek az újak is,

miután a Balatoni Hajózási Zrt. 2020. novemberében indított nyílt, európai uniós közbeszerzési eljárása eredményesen zárult. 2021-ben megkezdődhetett 2 db 45 méteres komp és 2 db 35 méteres katamarán gyártása.

Mint írják,

a fejlesztés történelmi léptékű a balatoni hajózás életében,

a kormány támogatásának köszönhetően új korszak kezdődik a balatoni hajózásban. A kompok és katamaránok beszerzésén túl a következő években megújulnak a kikötők és a révállomások is. A Balatoni Hajózási Zrt. célja, hogy európai színvonalú szolgáltatást nyújtson utasainak.

Nyitókép: Bahart