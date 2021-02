Elemzők: még mindig Gyurcsány Ferenc a legnagyobb taktikus az ellenzékben

A Századvég Alapítvány munkatársa emlékeztetett, korábban az ellenzéki oldal erői, közülük is főként a Demokratikus Koalíció és a Momentum, igencsak eltérő álláspontot képviseltek az előválasztás kérdésében. Míg eleinte az utóbbi párt hangoztatta, hogy szeretnének mind a 106 egyéni körzetben megmérettetést, addig a DK azon a véleményen volt, hogy bizonyos esetekben „háttéralkuk” segítségével kellene kiválasztani a közös ellenzéki jelöltet.

Palóc André a fentiekre magyarázatul úgy fogalmazott: az ellenzék továbbra is azzal a problémával küzd, hogy

a választók nehezen hiszik el, hogy akár pragmatikus, akár politikai ügyekben egyetértés lenne közöttük.

Ezért minden olyan alkalmat megragadni kényszerülnek a pártok, amivel bizonyíthatják, de legalábbis megnyugtathatják a támogatóikat, hogy konszenzusos megoldásra törekednek.

Az elemző arra is kitért, bár Gyurcsány Ferenc nemcsak a hétfői tévéinterjújában, hanem a hét végi évértékelőjében is kiemelte azt, hogy az együttműködés minden fennakadás nélkül zajlik, ennek ellenére az ellenzéki vezetésű településeken – a jelek szerint – mégis nehezen tudnak működni a pártok. „Van egyfajta ellentét az országos vezetések és a helyi ellenzéki frakciók között.”

Mindemellett az előválasztás kérdése sem kockázatmentes

– folytatta a Századvég Alapítvány munkatársa –, mert egyfelől valóban kecsegtet az ellenzék számára azzal a lehetőséggel, hogy végül egy jelöltet tudjanak állítani valamennyi választókörzetben. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a negatív kampány fog előtérbe kerülni.

Palóc André szerint az előválasztás intézménye aktivizálhatja is a választókat, egyben emlékeztetett: a főpolgármesteri előválasztási körökben végül az érintettek csupán töredéke voksolt. Emiatt továbbra is az a feladat vár a pártokra, hogy elmagyarázzák a támogatóiknak, hogy ez miért is fontos. Hiszen sokak számára úgy tűnhet, ebben elsősorban a pártok érdekeltek. Különösen akkor – tette hozzá végezetül az elemző –, amikor az ország egyébként a koronavírussal hadakozik, és azt láthatják a választók, az ellenzék csak a belső hatalmi harcokkal van elfoglalva.

Gyurcsány Ferenc kiemelkedett

Mint ismert, Gyurcsány Ferenc az ATV-ben jelentette be hétfőn, hogy a 2022-es országgyűlési választás előtt mind a 106 egyéni választókerületben előválasztást tart az ellenzék. A DK elnöke arról is beszélt, hogy az ellenzéki együttműködés harmonikus, a pártok közt nincsenek viták. Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint

a bejelentés árulkodó lehet,

hiszen nem az történt, hogy a hat ellenzéki pártvezető közösen kiadott volna egy közleményt, hanem Gyurcsány Ferenc ezt megelőzve, egyedül tette meg. Ráadásul később Tóth Bertalan mindezt nem erősítette meg százszázalékosan, csupán jelezte, az MSZP kész arra, hogy mind a 106 egyéni választókerületben megmérettesse magát, bár szerinte volnának olyan szocialista jelöltek, akiket elválasztás nélkül is el lehetne indítani.

Magyarán, Gyurcsány Ferenc vélhetően nem egyeztetett arról a több párvezetővel, hogy ezt ő maga jelenti be – tette hozzá a szakértő. És bár nem látni be a zárt ajtók mögé, a lépés arra utalhat, ha talán nagy veszekedések nincsenek is, de bizonyos súrlódások lehetnek a felek között. A DK elnöke pedig azáltal, hogy ő maga jelentette be, most még inkább kiemelkedik az ellenzéki térfélből, hiszen róla szólnak alapvetően a hírek, mintegy bebizonyítva újfent, hogy

egyelőre ő a legtaktikusabb az ellenzéki oldalon

– fogalmazott Nagy Attila Tibor.

Az előválasztás folyamatával kapcsolatban megjegyezte: abból a szempontból jónak tekinthető, hogy így az ellenzék magához tudja ragadni a belpolitikai kezdeményezést a kormányoldaltól. Emellett egy politikai innovációnak is tekinthető, hiszen erre még nem került sor a magyar politika történetében országosan. Természetesen egyúttal komoly kihívást is jelent, ami sok pénzt és aktivistát fog igényelni. Nagy Attila Tibor szintén említést tett annak veszélyéről, amire egyébként Gyurcsány Ferenc is utalt, hogy

a kampány során egymást is fogják ütni az ellenzéki pártok jelöltjei,

lehetőséget kínálva – a velük szemben álló – kormánypárti média számára, hogy az ellentéteket felnagyítsák, mintegy bizonyítandó, hogy a kormányzásra alkalmatlanok.

A szakember szerint arról sem szabad megfeledkezni, hogy ha valóban mind a 106 egyéni kerületben tartanak majd előválasztást, akkor például az MSZP által mintegy 15 helyen, ahol eddig a saját pártagjai, illetve az általuk támogatottak tudtak nyerni 2018-ban, a többi ellenzéki párt is rájuk indítja majd a jelöltjeit. Miközben a Momentum és a DK is abban érdekelt, tovább növelve súlyát, hogy minél több szocialista jelöltet túrjon ki.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás