Schneller Domonkos: akár ezermilliárd forintnyi EU-támogatást kaphat Budapest

Levelet küldött Karácsony Gergely Orbán Viktornak, amelyben arra szólította fel a főpolgármester a miniszterelnököt, hogy kezdjen egyeztetést a koronavírus-járvány okozta károk felszámolását célzó uniós helyreállítási alap felhasználásáról minden önkormányzati szövetséggel, és e nélkül ne nyújtson be programokat Brüsszelben.

Ezzel szinte egy időben Jávor Benedek, a fővárosi önkormányzat brüsszeli irodájának vezetője is közölte: a kormány tervei nem tükrözik a főváros szempontjait, amelyeket az európai uniós forrásokból lehetne megvalósítani a következő EU-költségvetési ciklusban, és a kormány eddig megismert prioritásai köszönőviszonyban sincsenek a főváros stratégiai elképzeléseivel.

Ezzel szemben Schneller Domonkos, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár az InfoRádióban úgy nyilatkozott, összességében a méreténél jóval több uniós forrás érkezik majd a fővárosban és az agglomerációba.

"Budapest a fejlettségénél fogva 60 milliárd forintnyi forrást kaphat az uniós szabályok alapján, de évek óta azon dolgozunk, hogy ennél lényegesen nagyobb forrásokhoz jusson, ehhez képest érnek minket ezek a képtelen vádak" – mondta Schneller Domonkos.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásainak 80 százaléka kiemelt projekt lesz, de az államtitkár elmondta, ilyen nagy projektek az előző hétéves időszakban is voltak, és a következő sem lesz több. EU-forrás szerinte nagyságrendekkel több jut majd Budapestnek és az agglomerációnak a következő időszakban, mint ami a médiában megjelent.

"A közlekedési, környezetvédelmi és zöld beruházásokra a sok száz milliárd forint juthat, akár ezermilliárd is. Több mint amennyi Budapestet lakosságszámarányosan megilletné, vagy amennyit az uniós szabályok alanyi jogon lehetővé tennének" – mondta Schneller Domonkos.

Reagált arra is, hogy a főváros akaratával ellentétes projekteket finanszírozna a kormány uniós alapokból. Mint fogalmazott, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa egy olyan egyeztető fórum, ahol a kormány és a fővárosi önkormányzat az induló beruházásokról egyeztet. Hozzátette, továbbra is érvényes az, amit a miniszterelnök másfél éve kijelentett: a kormány Budapesten semmilyen olyan fejlesztés nem valósít meg, amelyet a fővárosi vagy a kerületi önkormányzatok ne szeretnének.

"Így az önkormányzatnak minden budapesti beruházásba beleszólása, sőt vétójoga is van"

– hangsúlyozta az államtitkár.

A többletforrásokat a Kohéziós Alap terhére biztosítaná a kormány, mert itt sokkal nagyobb a mozgásszabadsága, és ebből az államtitkár szavai szerint igen bőkezűen készül költeni erre a régióra, hiszen ez a nemzet fővárosa. Ugyanakkor hangsúlyozta, ezek még csak tervek, nincsenek végleges döntések.

Karácsony Gergelynek a miniszterelnökhöz címzett szerdai levelére reagálva megjegyezte, a levélnek szerinte több problémája van. Az egyik, hogy az államtitkár szerint több egyeztetés is volt a tervekről, az önkormányzati szövetségeknek elküldték az anyagokat, illetve nyilvános konferenciát is tartottak a témáról, amelyen ott a fővárosi önkormányzat képviselői is.

"A másik, hogy a főpolgármester ezekkel a kijelentésekkel csak árthat Budapestnek. A főváros eleve felül lesz reprezentálva a források elosztásánál, ha ezt még feljebb szeretné tornázni, akkor a vidéki polgármesterek részéről teljesen jogos ellenállásba ütközhet, és emiatt Budapest forrásoktól eshet el, hiszen joggal mondhatják azt más városok vezetői, hogy Budapest erőn felül van reprezentálva. Ezekkel a habosító, feszültségkeltő kijelentésekkel csak a fővárosiak járhatnak rosszul" – mondta Schneller Domonkos.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd