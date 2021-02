Nagy neveket igazolt a Mathias Corvinus Collegium

Tovább bővült a tehetséggondozó Mathias Corvinus Collegium (MCC) saját akadémiai stábja – jelentette be az MCC kuratóriumának elnöke.

Orbán Balázs kuratóriumi elnök, aki a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára is, közölte: az ország legkiválóbb egyetemi oktatói, gyakorlati szakemberei, a politika, a gazdaság, az üzleti szféra és a kultúra területén sikeres szaktekintélyek csatlakoznak az MCC-hez. Feladatuk lesz, hogy a kollégium egyedi oktatási módszertana alapján foglalkozzanak a legtehetségesebb magyar diákokkal.

Azt mondta, a 25 éve működő kollégium az Országgyűlés tavalyi döntésének köszönhetően komoly fejlődési pályára állt. Az intézmény az általános iskolás kortól az egyetemig és azon túl is ingyenesen kínál "gyorsító pályás speciális képzést" magyar fiataloknak.

Az MCC vállalta, hogy a következő években az egész Kárpát-medencében már 35 helyszínen lesz jelen, és 10 ezer diákot von be képzéseibe – emlékeztetett.

Szólt arról is, hogy "kiválósági" célok eléréséhez számítanak a nemzetközi akadémiai, tudományos világ legelismertebb szakembereire is, ezért hirdették meg korábban az úgynevezett MCC Fellowship Programot. Folyamatosan várják azon oktatók, kutatók jelentkezését, akik hosszabb-rövidebb időt töltenének Magyarországon, hozzájárulva az intézményben folyó szakmai építkezéshez – mondta.

A koronavírus-járvány ellenére rendkívül sokan jelentkeztek a fellowship-programra – jelezte a kuratóriumi elnök –, közülük több mint 12 külföldi oktatót választottak ki. Ők a következő egy évben csatlakoznak a kollégium programjaihoz.

Orbán Balázs célként jelölte meg, hogy a világ legjobb egyetemein elérhető színvonal az MCC diákjainak is elérhető legyen – a többi között Budapesten, Miskolcon, Debrecenben, Kolozsváron és kisebb-nagyobb Kárpát-medencei településeken is. Úgy folytatta: a kollégium olyan ösztöndíjprogramot is tervez, amely a kollégium diákjait juttatja ki nemzetközi egyetemi központokba.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója ismertette:

Cséfalvay Zoltán egyetemi tanár a technológiai jövők elnevezésű műhely vezetője lesz; Hahner Péter történész, a Rubicon Intézet főigazgatója történettudományi műhelyt indít az MCC-ben.

Hozzátette: Rodrigo Ballester, a Párizsi Politikai Tanulmányok Intézetének (Institut d'Études Politiques de Paris) vendégelőadója az MCC európai tanulmányok műhelyét vezeti majd; Bauer Bence, a Konrad Adenauer Alapítvány egykori munkatársa a kollégium magyar-német intézetének vezetője lesz.

Szalai Zoltán beszámolt arról is, hogy az MCC úgynevezett Visiting Fellowship Programjában Lee Strang alkotmányjogász, a Toledói Egyetem professzora, Patrick Gray, a Durhami Egyetem docense, a reneszánsz kori irodalom kutatója és Werner Patzelt, a Drezdai Műszaki Egyetem oktatója, német politikai gondolkodó, a politikatudományok professzora, valamint Tibor Fischer magyar származású angol író is csatlakozik az MCC munkájához.

Az új oktatók az eseményen röviden ismertették szakmai pályafutásukat és az MCC-ben általuk vezetendő műhelyek, intézmények, kurzusok főbb céljait.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás