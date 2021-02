M3-as metró: nagy reccs és ropp a Deák téren - videó

Folyamatosan halad a az M3-as metróvonal belvárosi szakaszának felújítási munkája, a Magyar Építők most viszont arról számol be, hogy áttöréssel érte át a Deák téri állomást az új alagút, erről pedig videót is közzétettek.

A Swietelsky Építő Kft. a BKV megrendeléséből dolgozik az állomások rekonstrukcióján és modernizálásán is, ami akadálymentesítést is igényel, ehhez kellett egy nagyobbat fúrni, de segítség volt, hogy annak idején a Deák téri helyszínen már elkezdődött a Nemzeti Színház építése, ennek visszamaradt részei segítségével alakítottak ki akadálymentesítő liftaknát. Innen jutottak most el a 3-as metró állomásáig, ahol már nyitva a fal.

A belvárosban már 2020 márciusában elkezdődött az Arany János utcai és a Ferenciek terei állomás felújítása. Júliusban a Corvin-negyed és a Semmelweis Klinikák, novemberben pedig a Nyugati pályaudvar, a Deák Ferenc tér és a Kálvin tér állomás is építési területté változott. Az állomásokon néhány motívumtól eltekintve már semmi sem idézi meg az egykori látványvilágot. A jellegzetes burkolatok, bútorok eltűntek, az elbontott anyagok a peronokon várják, hogy a BKV Kőér utcai telephelyére kerüljenek. A több mint negyvenéves mozgólépcsők bontása az egyik legnehezebb feladat, hiszen többtonnás elemeket kell mozgathatóvá tenni, és a szűk aluljárókon vagy leadónyílásokon keresztül, majd többnyire a felszínen, közúti forgalomban eljuttatni a célállomásra.

A felújítással 2022 első felére végezhetnek a korábbi bejelentések alapján.

Nyitókép: Magyarepitok.hu/YouTube