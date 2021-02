Szombattól megritkítja a 20 óra utáni járatait a BKK

A Magyar Kormány a 2021. február 1. utáni időszakra is meghosszabbította az éjszakai kijárási tilalmat, így továbbra is rendkívül alacsony a fővárosi járatok kihasználtsága az esti és az éjszakai órákban. Mivel a Budapesten élők rendkívül fegyelmezetten tartják be a járvány visszaszorításához kapcsolódó rendelkezéseket, és 20 óra után gyakorlatilag csak az utazik, aki munkába, vagy onnan hazafelé tart, a BKK utasszámlálási eredményei szerint a legforgalmasabb vonalakon is járművenként jellemzően tíznél kevesebben utaznak ilyenkor – tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Emellett a társaság számos bejelentést kapott arról is, hogy késő este bizonyos járatok csupán egy-két utassal, a főváros külsőbb területein pedig többször üresen közlekednek. (A kijárási tilalomhoz igazodva a BKK korábban már két lépésben, 2020 novemberében és decemberében igazította menetrendjét a megcsappant esti és éjszakai forgalomhoz.)

Változó menetrend 20 óra után számos vonalon

Figyelembe véve, hogy a kormányzat döntött a kijárási korlátozás meghosszabbításáról,

szombattól több mint ötven fővárosi járat menetrendje módosul

az este 20 és hajnal 5 óra közötti időszakban.

Az érintett vonalakon este 20 óra után a járatok kihasználtságához igazodó késő esti – „normál” viszonyok között általában a 22 óra körül alkalmazott – menetrend lép életbe:

Este 20 órától mind a négy metróvonalon tízpercenként követik egymást a szerelvények.

Módosított menetrend szerint, 20 percenkénti követésnél sűrűbben közlekedik az 1-es, a 14-es, a 47-es, a 49-es, az 50-es és az 56A villamos, továbbá a 11-es, a 16-os, a 21-21A, a 23-23E és a 114-213-as autóbusz.

Már 20 órától húszpercenként indul a 2-es, a 3-as, a 28A, a 37A, a 42-es villamos, az 5-ös, a 7-es, 8E, a 9-es, a 20E, a 30-as, a 31-es, az 53-as, a 67-es, a 85-ös, a 105-ös, a 136E, a 151-es, a 159-es, a 168E, a 178-as, a 182-es, a 184-es, a 194-es, a 194M, a 196-os, a 200E, a 212-es, a 220-as, a 276E autóbusz, a 70-es, a 72M, a 74-es, a 75-ös, a 76-os, a 78-as és a 80-as trolibusz.

A kijárási tilalom alatt 20 óra után nem közlekedik néhány, önálló szereppel nem rendelkező sűrítő buszjárat: a 7E, 30A, 196A autóbusz és a késő estét leszámítva a 162A járat.

A menetrend módosításakor alapelv volt, hogy érdemben ne növekedjen az utazási idő az este 20 óra után közlekedők számára, és a megszokottól eltérő utazási irányt se kelljen keresniük – olvasható. A BKK az új, esti menetrend kialakításakor törekedett arra, hogy a csatlakozó járatok a metróvonalak esti menetrendjéhez igazodjanak.

A nappali járatok jelenleg biztosított utolsó indulásai változatlanul megmaradnak a kijárási tilalom miatt módosuló menetrend idején is.

A fővárosi járatok február 6-ától érvényes menetrendje megismerhető a BKK honlapján. Utazástervezéshez továbbra is érdemes a BKK FUTÁR alkalmazást használni, amely február 6-a után is mindig az optimális útvonalat tervezi meg úti célja eléréséhez – ígérik.

Nyitókép: BKK