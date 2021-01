Nevelőszülői hálózatokat vesznek át az államtól a reformátusok

Évente átlagosan mintegy 100 gyermeknek talál új otthont a Nyugat-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat - mondta el az InfoRádióban a szervezet intézményvezetője, Bujdosó Balázs.

"Ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekeknek biztosítunk olyan gondozási, ellátási, nevelési formát, ami

tulajdonképpen családpótló,

a mi részünkről szolgálati forma. A gyermekek tekintetében elsődleges cél a vér szerinti családba történő visszahelyezés. Amennyiben ez nem sikerül, a következő lépés az örökbefogadás, amelyben közreműködünk az illetékes szakemberekkel. Ha ez sem lehet, marad a gyermek a nevelőszülői hálózatnál 18 éves koráig. Ezt követően részesülhet utógondozói ellátásban - maradhat a nevelőszülőnél vagy külső férőhelyre költözhet a fiatal felnőtt" - ecsetelte Bujdosó Balázs.

Alapesetben 24 éves korukig maradhatnak a fiatalok a hálózatban, egyes esetekben azonban ennél is tovább, például ha felsőoktatásban folytatnak tanulmányokat. Évi 100 gyerek talál új otthonra a teljes nevelőszülői hálózatban.

Jelenleg állami fenntartásban működő nevelőszülői hálózatokat is átvesznek a reformátusok, Nyugat-Magyarországon e tekintetben Somogy, Vas és Zala megye érintett most, az előkészületi, adminisztrációs munkák zajlanak, illetve fejeződnek be a remények szerint áprilisra.

A nyugat-magyarországi hálózatnál ezzel "több mint 370 nevelőszülő fog majd tevékenykedni, a hálózatnál lévő gyerekek száma 1000 körüli lesz, és mintegy 45 munkatárssal látjuk el a kapcsolódó feladatokat" - tette még hozzá Bujdosó Balázs.

Nyitókép: Pixabay.com