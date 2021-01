Máris hatályba lépett a "Sinopharm-törvény", amelynek tervéről Gulyás Gergely beszélt

Alighogy Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón bejelentette, a kormány fél millió kínai vakcinához jut Kínából, és ezek valamilyen módon beadhatók is lesznek hamarosan, máris megjelent az új rendelet az oltóanyag-engedélyezésről a Magyar Közlönyben - szúrta ki a HVG.

A rendelet szövege szerint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv "különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből, a koronavírus feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében" nem csak az EU-ból, Norvégiából, Izlandról, Liechtensteinből és az Egyesült Királyságból hozhat be ott már alkalmazott gyógyszert, hanem bármi olyant is, amit

"legalább három – köztük legalább egy európai uniós vagy európai uniós tagjelölt – államban" használnak és "legalább egymillió személynél már alkalmazták".

A törvény szövegében szerepel, hogy "az adott államban kiadott engedély alapulvételével vagy annak elismerése útján is kiadhatja" az engedélyt a magyar gyógyszerhatóság, igaz, a kormány az így behozott gyógyszer alkalmazásához megállapíthat rendeletben további feltételeket.

Ismert, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón a vakcinabeszerzés felgyorsításáról beszélt, a törvény szövege pedig a korábbi nyilatkozatok alapján most arra enged következtetni, hogy a kínai Sinopharm-vakcina beszerzését és beadását gyorsíthatja meg - de erre az is utalt Gulyás Gergely szavai között, amikor kijelentő módban beszélt a vakcina most folyó beszerzéséről, engedélyezéséről.

Nyitókép: MTI/AP/Darko Vojinovic