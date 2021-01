A Balaton legjobb strandját hozná létre Keszthely

Nagy Bálint (Fidesz-KDNP) elmondta: a hosszú évtizedekre meghatározó városfejlesztési elképzelések kidolgozására a múlt év végén kapott kormányzati támogatást Keszthely. Már lezárult az az építészeknek szóló ötletpályázat, amelyet a Magyar Művészeti Akadémia írt ki, a szakmai zsűri 26 pályamunkáról dönt a következő hetekben.

Az önkormányzat most egy helyieknek szóló ötletbörzét hirdetett, amelyre február hetedikéig várják az itt élők vagy itt tevékenykedő civil és sportszervezetek javaslatait.

A polgármester jelezte: turisztikailag két fejlesztendő területe van a városnak, az egyik a Festetics-kastélytól a belvároson és a Helikon parkon át a központi strandig tartó területé, a másik pedig a déli kutyás strandtól és piknikkertől egészen majdnem Gyenesdiás határáig tartó mintegy négy kilométeres partszakasz megújítása. Ez utóbbira várják most az ötleteket, amelyeket felhasználva az év végéig kidolgozzák a parti terület fejlesztési terveit.

Az már biztos, hogy a teljes partszakasz hosszában ligetes sétányt alakítanak ki, megnyitva ezzel olyan területeket is, amelyek ma még zárva vannak a látogatók elől. Erre felfűzve olyan szolgáltatásokat, sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket kínálnának, amelyek 12 hónapon át elérhetőek.

A vasútállomás és a buszpályaudvar, valamint a hajókikötő környezetéhez kapcsolódóan új parkolókat is terveznek. A városi strand átalakításával a Balaton legjobb strandját szeretnék létrehozni kibővített területtel, új szolgáltatásokkal és zárt térben is használható sportfunkciókkal, rossz időben is igénybe vehető játszóházzal.

A déli partszakaszon megőriznék az Erzsébet-liget növény- és állatvilágát, piknikezési lehetőséget is kínálva, illetve megnyitnák a két vitorláskikötő területét is. Az északi területen a horgászok számára új csónakkikötő kialakítását tervezik - sorolta Nagy Bálint.

A polgármester beszámolt arról is, hogy a közeljövőben két szállodafejlesztés is indul magánberuházásban a Balaton-parton, és ezek várhatóan 2023-ig elkészülnek, párhuzamosan a parti sétány fejlesztési elképzeléseivel. A lebontott Via Hotel helyén februárban megkezdődik a kivitelezése az új, 126 szobás, négycsillagos szállodának, illetve szintén megkezdődik a Helikon Hotel korszerűsítése, ahol az eddiginél kevesebb, de tágasabb szobákat alakítanak ki ugyancsak négycsillagosra emelve a besorolását.

Nagy Bálint hozzátette: Keszthelyen jelenleg nagyon kevés a szállodai kapacitás, ezért az új hotelek több vendéget és ezzel együtt nagyobb adóbevételt is hoznak majd a városnak.

Nyitókép: MTI/Varga György