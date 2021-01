Erőss Loránd: hetven éve várt a szakma az egészségügy átszervezésére

Kinevezte Kásler Mikós, az emberi erőforrások minisztere a hat országos egészségügyi intézet vezetőjét, köztük Erőss Lorándot az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet főigazgató-főorvosának.

A szakember az InfoRádiónak adott interjúban arról beszélt, hogy az intézményátalakítás nem előzmény nélküli, mert 2018-ben a kormány elindított öt nemzeti egészségügyi programot:

nemzeti rákellenes program

nemzeti keringési program

nemzeti mozgásszervi program

nemzeti mentális egészségügyi program

nemzeti gyermekegészségügyi program.

Ehhez kapcsolódik még két program, az alapellátás szakpolitikai programja és a népegészségügyi szakpolitikai program, és minden nagy program mögé egy nagy országos intézetet állítottak, így jött létre az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet is, amely elsősorban a mentális egészségügyi programért felel – mondta Erőss Loránd. Hozzátette, az új intézmény az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet és az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet egyesülésével jön létre.

A főigazgató kiemelte, az idegsebészet, az ideggyógyászat és a pszichiátria minden népegészségügyi programban megjelenik, példaként említette, hogy a rákellenes programban az agydaganatok révén, a keringési programban a sztrók és a különböző agyi keringési zavarok miatt, a mozgásszervi programban pedig az idegsebészeti tevékenység révén.

"Az egészségügyi ellátás koncepciója az Emmiben született meg, de a végrehajtást a Belügyminisztérium végzi. Az a katonás rend, ahogy a Belügyminisztérium dolgozik, biztosítja azt, hogy ha felmérjük a feladatokat, a lehetőségeket és az eszközparkot, akkor végre tudjuk hajtani a feladatot.

Ez a rendezőelv nagy segítség az egészségügy átszervezésének az operatív részben, amire hetven éve vár a szakma.

A kormányzati akarat megszületett. Elindult a munka, ez egy hatalmas feladat, nem egy-egy főigazgató terméke lesz a megoldás, hanem ez csapatmunka" – mondta Erőss Loránd.

A főigazgató beszélt arról is, hogy minden segítséget megkapnak az Országos Kórház Főigazgatóságtól, soron kívül fogadják az új vezetőket, ha bármilyen szervezési gondjuk van. A szakember úgy látja, a szakmában most nagyon bizakodó mindenki.

Az új intézet tevékenységéről úgy fogalmazott, fontos kapcsolódási pontok vannak a három szakterület, a pszichiátria, a neurológia és az idegsebészet között.

"Korábban ezek a szakmák nem különültek el, csak a hetvenes években kezdtek szétválni, és mostanra önálló diszciplínák, sőt mindegyiken belül szubdiszciplínák is léteznek. Vannak azonban olyan szinergiák, amelyek révén

ezek a diszciplínák együtt tudnak dolgozni, sőt együtt is kell dolgozniuk"

– mondta a főigazgató, példaként említve az epilepsziás betegek ellátását, a mozgászavarok egy részének vagy a depressziónak a kezelését is. Ezek a szinergiák erősíteni tudják majd egymást, és akár alapjai is lehetnek egy új szakterület formálódásának. Ilyen lehet például a neuromoduláció, amellyel a Parkinson-kóros betegeknek enyhítik a tüneteit, ha a gyógyszeres kezelés már nem elég.

"Az összevonás előremutató a szakma számára is. Mindegyik szakmának önállóan is fejlődnie kell, de egy intézményen belül sokkal egyszerűbb megtalálni egymást és összekapaszkodni, együtt fejleszteni nemcsak a klinikai, hanem a kutatási és az oktatási területen is" – mondta Erőss Loránd, az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet főigazgató-főorvosa.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi