Zacher Gábor: ez azért egy fárasztó történet

Kevesebb a beteg, kevesebben vannak kórházban és lélegeztetőgépen, de nagyban hozzájárul ehhez, hogy vannak olyan Covid-pozitív betegek, akik nem vagy alig produkálnak tüneteket, és őket korábban gyakran felvették az osztályokra, most pedig ha megfelelők az otthoni körülmények, akkor hazabocsátják őket, akár vírusellenes gyógyszerjavaslattal is – mondta az InfoRádióban Zacher Gábor, a hatvani kórház sürgősségi orvosa.

"Lazább egy kicsit a helyzet, de nem látunk a jövőbe, hogy most hátradőlhetünk-e. Szerintem még nem, és

az átoltottságot hihetetlen gyorsasággal kellene megemelni ahhoz, hogy a biztonságot adó immunitás kialakuljon"

– mondta az orvos, és hozzátette, a jelenlegi szigorú korlátozásokon is csak akkor lehet majd enyhíteni.

A hatvani kórházban már vannak üres ágyak a Covid- és az intenzív osztályon is, de ez nem jelenti azt, hogy fel lehet ezeket szabadítani más gyógyító tevékenységre, az ágyak rendelkezésre állnak, a munkaerő készenlétben van, csak most nem veszik igénybe ezeket a kapacitásokat.

Jól is jön a pihenő a személyzetnek, mert igencsak kimerítő időszakon van túl.

"Ez egy fárasztó történet. Komoly megterhelés, és nem csak a munka, hogy sok a beteg" – mondta Zacher Gábor, és példaként hozzátette, az nem a normális betegellátás része, hogy órákat kell komplett védőfelszerelésben eltölteni.

Még azt is meg kell gondolnia, hogy mit iszik reggelire,

mert ha ki kell mennie műszak közben vécére, akkor ez egy újabb kivetkőzés-beöltözést igényel. Vannak pluszfeladatok is, például a kommunikáció a hozzátartozókkal, mert a műszak végén összegyűjtik a telefonszámokat, és tájékoztatják a hozzátartozókat a szeretteik állapotáról.

Zacher Gábor már december 31-én megkapta az első koronavírus-oltását, és január 21-án veszi fel a másodikat, eddig semmiféle panasza nem volt.

"Fontos lenne, hogy az egészségügy személyzet példát mutasson, és minél többen vegyék fel az oltást, hiszen aki kiesik a rendszerből, azt pótolni kell, és az ellátórendszer még békeidőben sem rendelkezik elegendő emberi tartalékkal" – mondta a sürgősségi orvos, és mint fogalmazott, ilyenkor nincs más megoldás, mint a túlóra, és ez eléggé megnyomja az emberek munkaidejét.

Zacher például decemberben 361 órát dolgozott részben a hatvani kórházban, részben pedig a mentőszolgálatnál.

A koronavírus brit mutációjáról, amely már Magyarországon is megjelent, a szakorvos azt mondta, mivel ennek sokkal magasabb a virulenciája, lehet, hogy megint meg fogja lendíteni az új betegek számát. Ezért is tartja fontosnak, hogy mindenki oltassa be magát, mert a vakcina az a mutáns ellen is védettséget ad.

Zacher Gábor egyébként úgy látja, a jelenlegi korlátozások elegendők, de nagyon fontos, hogy ezeket be is kell tartani. "Nincs kristálygömböm, de reméljük, hogy ez sok mindentől megóvhat bennünket" – fogalmazott.

Svéd Tamás: még vannak beoltatlan orvosok

November vége, december óta csökken a nyomás a Covid-osztályokon, csökken a frissen felvettek és az intenzív osztályos kezelésre, lélegeztetésre szoruló betegek száma is – mondta Svéd Tamás. A Magyar Orvosi Kamara titkára hozzátette, így már valóban annyi idő jut egy betegre, amennyit a betegség súlyossága megérdemelne.

Az eddigi rohanáshoz képest van idő elmélyedni a terápiában,

és ez remélhetőleg növeli a meggyógyulók arányát, de erről hivatalos adata nincs a kamarának, de azt remélik, hogy a nagy arányú intenzív osztályos halálozás ennek hatására javulni fog.

"Ha az átoltottság magas lenne, az a mi malmunkra hajtaná a vizet. Közülünk is kevesebben betegednének meg, esnének ki a munkából, vagy lennének életveszélynek kitéve. És akkor a betegek száma is fogyatkozna" – mondta a titkár, és jelezte, szükség lenne a vakcinaszámok emelkedésére, mert még mindig vannak olyan orvosok, akik most próbálnak beállni a sorba az oltópontokon, noha a beosztásuk és a veszélyeztetettségük alapján már korábban sorra kellett volna kerülniük.

Svéd Tamás szerint a jelenleginél szigorúbb intézkedések nem kellenek, a mostaniak is a vírust meg tudták fékezni, viszont óvatosan próbálkozna a feloldásokkal, mert nem tudni, hogy a koronavírus új mutánsa hoz-e egy újabb hullámot, növekszik-e majd ismét az új betegek száma.

Nyitókép: Mohai Balázs