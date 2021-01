Begyógyítják a Szépvölgyi-erdő csúf tájsebét – fotók

Bardóczi Sándor, Budapest főépítésze számolt be a Facebookon arról, hogy a Szépvölgyi erdő egy korábban félig-meddig beépített, több murvás parkolóval tűzdelt területet visszaadnának a természetnek.

„A Szépvölgyi erdőben van egy vegyesen fővárosi és II. kerületi tulajdonban lévő terület, beékelődve az erdőbe, ahol egykor víkendházakat kezdtek el építeni, de ez pár ház felhúzása után abbamaradt – írja bejegyzésében. –

Vélhetően a szennyvíz elvezetését nem tudták megoldani, így a már felhúzott épületeket is lebontották az alapokig. Vannak itt murvás parkolók is,

azok anno a telkekhez épültek, de ma leginkább driftelni jár fel oda a tesztoszteron, illetve illegális hulladékot szokása oda lepakolni az »úri közönségnek«.

Ezt mostanra eléggé megelégeltük. Van egy tervünk, amit egy Interreg projekt keretében kezdünk most el megvalósítani együttműködésben a II. Kerület Önkormányzatával. A terv lényege, hogy a területet megtisztítva, a parkolók jó részét felszámolva visszaadjuk azt a természetnek, őshonos fajokból elegyes erdőt telepítünk, tanösvényt alakítunk ki, lezárjuk az utat a gépjárműforgalom elől, és elérjük, hogy a 65-ös busz ne csak esetlegesen, hanem mindig felmenjen a Szépvölgyi-dűlőig, hogy a kirándulók inkább a közösségi közlekedést válasszák.” Megújulásra váró elhanyagotl rész a Szépvölgyi-erdőben – forrás: Facebook (Bardóczi Sándor)

A főépítész azt írja, természetvédelmi szempontból is jelentős részek is esnek az elhanyagolt területre, lesz ivókút és erdei játszótér is a tanösvény mellett. „Aszfaltot bontunk, szegélyeket, parkolót számolunk fel, erdei gyalogutat alakítunk ki – sorolja –, hiszen a nyeregből nagyon sok kedvelt kirándulóhely elérhető.”

A Szépvölgyi erdőben van egy vegyesen fővárosi és II. kerületi tulajdonban lévő terület, beékelődve az erdőbe, ahol... Közzétette: Sándor Bardóczi – 2021. január 13., szerda

Mint írja, a lejjebb található parkolók rendbetételével váltják ki ezeket a feljebb megszűnő parkolókat, de a cél az, hogy ne autóval érkezzenek ide az emberek. Beszáolója szerint az első fázist az Európai Unió Urb for Dan interreg pályázata támogatja.

Nyitókép: forrás: Facebook