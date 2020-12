Idén legalább karácsonykor kerüljük el az élelmiszer-pazarlást!

Nyolcvannyolc millió tonna élelmiszert dobunk a szemetesbe Európában évente: a mennyiség feléért az uniós háztartások a felelősek. Ünnep idején még nagyobb problémát jelent ez, mint év közben, pláne akkor, ha végül nem nagycsalád üli körbe az asztalt, de a hatalmas adagok mégis elkészülnek.

Pierre Condamine, a Zero Waste Europe hulladékpolitikai szakértője szerint azzal tudjuk elkerülni, hogy sok étel a kukában végezze, ha már az első lépésben másképp gondolunk az élelmiszerre, mint eddig.

"Az első lépés az, hogy megelőző hozzáállással kezdünk főzni" - nyilatkozta a szakember a Euronews cikkében. Ez azt jelenti, hogy mielőtt nekilátnánk a főzésnek, átgondoljuk, hány adagra lesz szükségünk, a receptben leírt mennyiségeken pedig ennek megfelelően változtatunk. Ha ennek ellenére mégis marad valamennyi fölösleges ételünk, az idei évben még fontosabb, hogy azt

megosszuk, ne pedig kidobjuk az ennivalót.

Megkínálhatjuk vele szomszédunkat, vagy kereshetünk egy olyan platformot, amelyen idegeneknek juttathatjuk el a fölösleges ételt.

"Az élelmiszer-spórolás nem individualista dolog: a közösségről is szól az egyénen túl" - vélekedik Condamine.

Az egyes országok élelmiszerpazarlása egyébként változatos képet mutat: van, ahol az otthonokban keletkezik a legtöbb élelmiszer-hulladék, de van, ahol inkább a gyártás során kerül sok ennivaló a kukába. Ennek oka az egyes országok jogszabályi környezetében keresendő.

Franciaországban például törvényileg tilos a szupermarketeknek kidobnia az élelmiszert, szét kell azt osztaniuk.