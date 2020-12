Szlávik János főorvos az RTL híradójának emlékeztetett, a járvány kezdete óta az új típusú koronavírus nagyon sokat változott, és ma már messze nem az a változata található meg szerte a világon, mint amit az elmúlt év végén felfedeztek Kínában. Többféle vírustörzs is elterjedt, más van Európában, az Egyesült Államokban és a Távol-Keleten. Így az sem csoda, hogy kialakult egy még újabb mutáció, aminek elképzelhető, hogy más tulajdonságai vannak, mint az eddig észlelt vírusoknak – utalt a Londonban és környékén terjedő variánsra. Ennek hatására komoly járványügyi intézkedéseket hoztak Angliával szemben az országok az óvatosság jegyében. Mint mondta, az első jelek arra utalnak, hogy az új változat valamivel gyorsabban terjed, mint az eddig észleltek.

A főorvos a vakcinákra kitérve elmondta: azok nagy része a vírus tüskefehérjéje ellen irányul, épp az ellen a rész ellen, ahol az előbb említett mutáció jelentkezhetett. Azt egyelőre nem tudni, mennyire lesz hatékony az oltás az új mutációval szemben, de ha valami gond lenne ezzel, akkor is

már sokkal rövidebb munkával, néhány hónap alatt meg lehetne alkotni egy újfajta, hatékony védőoltást

– hangsúlyozta a szakember. „Sajnos a járvány kezdete óta tudható, hogy egy úgynevezett RNS-vírusról van szó, amire jellemző a változékonyság.” És nagyon nehéz lesz megakadályozni, hogy az új törzs Angliából kijusson (több országban például már jelen van, Magyarországon egyelőre eddig nem detektálták; a kormány másfél hónapra kitiltotta az Egyesült Királyságból érkező személyszállító repülőket).

A Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa arra is fölhívta a figyelmet, hogy a vírus terjedése szempontjából

a legbiztonságosabb az, ha egy család szűk önmagában ünnepel az idén karácsonykor.

Ha valaki meglátogatja az idős szüleit, nagyszüleit, akkor azt „biztonságosan” tegye, ügyelve a maszkhasználatra, az esetleges távolságtartásra és a fertőtlenítésre. A legrosszabb forgatókönyv, ha nagy családi ebédeket vagy vacsorákat rendezünk, hiszen a vírusnak ilyenkor megvan az esélye, hogy átjusson egyik emberről a másikra, hiszen zárt térben, maszk nélkül együtt lenni veszélyes lehet. Szlávik János ezért más módszereket ajánl a kapcsolattartásra a rokonokkal: esetleg videóval, mobiltelefonnal.

Az is ismert, hogy önmagában a beszéd is segítheti a vírus terjedését, és ha nincs meg a kellő távolság, akkor egy karácsonyi összejövetel súlyos következményekkel járhat. Szintén gondot jelenthet, ha hosszabb időt töltünk egy olyan személy társaságában, aki esetleg fertőzött, tehát kiemelt szerepe van az időfaktornak is, ezért

az ottalvós ünneplések különösen veszélyesek lehetnek

– zárta szavait Szlávik János.

Nyitókép: Kovács Attila