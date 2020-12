Magyar adatok: közel háromezer koronavírus-fertőzött, 157 elhunyt

A koronavírus-tájékoztató oldal adatai szerint 2982 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 291 549 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 157 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7 538 főre emelkedett.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 86 954 fő.

Jelenleg 197 057 aktív fertőzöttet tartanak nyilván.

Az aktív fertőzöttek 18%-a, az elhunytak 20%-a, a gyógyultak 23%-a budapesti. 7 522 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 573-an vannak lélegeztetőgépen.

Az Operatív Törzs jelenleg 158 óvodában egy-egy csoportot érintően (5%), 84 óvodában (3%) és 51 általános iskolában (2%) az egész intézményt érintően rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 406 általános iskolában egy-két osztályt (16%) és 31 általános iskolában (1%) a teljes intézményt érintően digitális tanrendet. Forrás: koronavirus.gov.hu

Továbbra is tilos mindenféle gyülekezés, érvényben vannak a maszkhordási kötelezettségek, a magán- és családi találkozások 10 fős létszámkorlátja, a nyitva tartási korlátozás, de felfüggesztették az idősek vásárlási idősávjára vonatkozó rendelkezést. Már lehet regisztrálni a koronavírus elleni oltásra.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán