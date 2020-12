Orbán Viktor is megszólalt Szájer József döntése után

Szájer József szerdán kilépett a Fideszből. A volt EP-képviselő a párttagságáról való lemondást Kubatov Gábornak, a Fidesz pártigazgatójának írt rövid levelében közölte.

A Magyar Nemzet a szerdai kormányülés szünetében elérte telefonon az ügyben Orbán Viktor miniszterelnököt, aki röviden reagált is:

"Amit Szájer József képviselőtársunk tett, az a mi politikai közösségünk értékrendjébe nem fér bele. Harmincéves munkáját nem fogjuk elfelejteni és megtagadni,

de cselekedete nem elfogadható, és nem védhető. A történtek után az egyetlen helyes döntést hozta, amikor bocsánatkérés mellett EP-mandátumáról lemondott, és a Fideszből kilépett. Döntését tudomásul vettük."

Előzmények

Több belga lap is arról írt kedden, hogy a belga hatóságok egy brüsszeli bárban a járványügyi tilalom közepette egy zárt partira bukkantak, amelyen mintegy 25 ember vett részt, köztük egy EP-képviselő is. Szájer József, aki vasárnap jelentette be, hogy december 31-i hatállyal lemond mandátumáról, kedd délután közleményében megerősítette, jelen volt a pénteki esti brüsszeli házibulin.

Mint írta, a rendőrségi igazoltatáskor jelezte, hogy EP-képviselő, de nem volt nála az igazolványa, ezért az eljárást lefolytatták, és szóbeli figyelmeztetésben részesítették. Arról is nyilatkozatot tett a rendőröknek, hogy kábítószert nem fogyasztott, felajánlotta, hogy készüljön hivatalos teszt, de erre nem tartottak igényt. A rendőrség szerint ecstasy tablettát találtak a bárban.

"Sajnálom, hogy megsértettem a gyülekezésre vonatkozó szabályokat, ez felelőtlenség volt részemről, az ezért járó szankciókat vállalom – írta Szájer József. – Vasárnap bejelentett lemondásommal levontam a személyes és politikai következtetést. Megkövetem a családomat, kollégáimat, a választóimat. Kérem őket, hogy botlásomat, harminc éves kitartó és elkötelezett munka fényében értékeljék. A botlás személyes, azért csak magam tartozom felelősséggel, kérem ne terjessze azt ki senki se a hazámra, se a politikai közösségemre."

