Balog Zoltán a püspökké választása után: "én nem politikusként jöttem ide"

Balog Zoltánt választotta püspökévé a Dunamelléki Református Egyházkerület. A megbízatása hat évre szól. Elődje, Szabó István három cikluson, 18 éven keresztül vezette az egyházkerületet.

"Az egyházon belül a folytonosság mindig erősebb, mint a törés. Szabó Istvánnal ifjúkorunk óta jó barátok vagyunk, amit ő épített, tiszteletreméltó, nagyra értékelem, és számítok arra a továbbiakban is, hogy ott áll mellettem, ahogy ebben az egész választási időszakban is mellettem állt" – értékelt az InfoRádióban Balog Zoltán.

Ami a konkrétumokat illeti, a lelkész Szabó István "gyülekezetekre figyelését" szeretné továbbvinni, maga is gyakorolni. Maga a legkisebb lelkipásztorokra figyelne a korábbiaknál sokkal jobban, akik "elképesztő lelki és anyagi terhet cipelnek a hátukon; az egzisztencia megerősítése, védelme, amit meg kell tenni".

Balog Zoltán szerint most az építkezés ideje van, a szó legszorosabb értelmében is, ugyanis számos építkezést kezdett el a korábbi püspök, és egyéb helyreállítási feladatok is vannak.

"És tettem egy vállalást,

van 330 gyülekezet az egyházkerületünkben, én mindegyiket meg akarom látogatni a 6 év alatt"

– mondta.

Vannak, akik úgy vélekednek, hogy a politika rátelepedhet a református egyházra. Erre a felvetésre Balog Zoltán így válaszolt:

"Hála Istennek ez nem igaz, és büszke vagyok azokra a reformátusokra, akik engem választottak, és azokra is, akik nem. 200 szavazatot kaptam a 300-ból, és 99-et a másik jelölt. Együtt próbáltunk a nyilvánosság előtt megjelenni.

Én nem politikusként jöttem ide, hanem egy olyan református lelkészként, aki mióta az eszét tudja, mindig lelkipásztor volt és igyekezett akkor is az maradni, amikor jogilag erre nem volt lehetősége.

Nem voltam soha pártnak a tagja, lelki vezető szeretnék lenni."

