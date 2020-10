Szívet facsaró vallomást tett az apa, akinek a feleségére zuhant egy öngyilkos férfi

A kétgyerekes édesapa nyáron, váratlanul vált özveggyé, amikor egy öngyilkos férfi egy újbudai ház 14. emeletéről pont az utcára kilépő feleségére zuhant. A nőnek esélye sem volt a túlélésre, olyan erővel csapódott rá a halálba ugró férfi. Férje pillanatokkal a történések után ért a tragédia helyszínére, párja a kezei között halt meg. Három és fél éves kisfiúk közvetlen közelről nézte végig, ami az édesanyjával történt, akkor féléves kishúga pedig a babakocsiban volt. Centiken múlt, hogy a két picinek semmi baja nem lett – idézi föl a történteket a Blikk.

A tragédia után Gábor szívét teljes egészében kitöltötte a fájdalom, amit párja elvesztése okozott, mára azonban úgy érzi, a gyógyulás útjára lépett. „Bármilyen furcsán is hangzik, de tudomásul kellett, hogy vegyem: az élet megy tovább. Az emberi lélek egy fantasztikus szerkezet, a legnagyobb fájdalomból is képes, ha nagyon lassan is, de kigyógyulni” – mondta a bulvárlapnak, hozzátéve, hogy ma már nem tölti ki minden pillanatát a gyász, mikben tudja, soha nem lesz már olyan szép és tökéletes élete, mit feleségével volt.

A férfi – kisfiával együtt – rendszeresen jár pszichológushoz, elmondása szerint a szakember rengeteget segít mindkettőjüknek. „Most már azt is ki merem mondani, hogy egyszer még lesz új párom, ami nekem legalább annyira jót tesz majd, mint a gyerekeknek. Azzal is számolok, hogy valószínűleg olyan hatalmas érzéseket nem fogok már senkivel megélni, mint Erzsébettel, de ennek a felismerése nem zárja ki, hogy párkapcsolatom legyen.”

Azt is elárulta, fia, bár rettentően anyás volt, „fantasztikus bölcsességgel” viseli a helyzetet. Édesanyja emlékét azonban mindig ápolni fogják.

Ha segítségre van szüksége

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán