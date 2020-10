Az "igazság útját" végig kívánja járni a menesztett "koronavírus-szkeptikus" orvos

Továbbra is a Magyar Orvosi Kamara Heves megyei elnöke marad, illetve tovább praktizál Ózdon és Salgótarjánban az az ortopéd szakorvos, akit a közelmúltban bocsátottak el a gyöngyösi Bugát Pál Kórházból. Ismert, Pócs Alfréd vállalkozói szerződését koronavírus-szkeptikus állításai miatt mondták fel.

"Október 6-án 10 órakor áthívtak a kórházhoz. Az igazgatóságon voltak bent hatan, az igazgató behívott és közölte, hogy mivel

koronavírus-tagadó vagyok,

holnaptól nem kell bejárnom. Utána ki akartam fejteni, hogy ez nem igaz, de azt mondta, hogy ő erre nem kíváncsi, hoztak egy papírt, amire előre el volt készítve a felmondás, én pedig aláírtam" - ecsetelte az InfoRádióban Pócs Alfréd, aki 25 éve dolgozik a kórházban.

Fogalma sincs, ki fogja átvenni az ő "beteganyagát", hisz

"nincs, aki a munkát elvégezze"

Gyöngyösön.

"Nehéz lesz a betegeknek, van, amikor egy nap alatt 80 beteg is megfordul ott. Négy órát rendelnek a többiek, én nyolcat rendeltem" - tette hozzá.

A gyöngyösi kórházban januárig tele az előjegyzési naptár, így tehát akinek "most fáj a térde, nagyon rosszul jár, el kell mennie máshova, más városba" - hozta fel példaként az előálló nehézségek közt.

Pócs Alfréd november 3-án dolgozik utoljára a kórházban, addig tart a felmondási ideje. A gyöngyösi mellett a salgótarjáni és az ózdi kórházban dolgozik, ott folytatódik a tevékenysége, "még nem történt atrocitás" - jegyezte meg.

Még azt is elmondta, már fél év egy-egy végtagi protézis várólistája, amit tovább növel, hogy országos járványhelyzetet hirdettek, amihez viszont szerinte nincs elég beteg a kórházban, nyugodtan végezhetné ortopéd sebészi munkáját, csökkentve a várólistát.

"A járvány miatt lezárnak osztályokat,

23 ezer beteget utcára tettek, engem ez háborít fel, azért harcolok, hogy ne szenvedjen kárt az egyéb betegellátás"

- mondta, röviden összefoglalva szerinte "mindent a helyén kéne kezelni, nem átrendelni a személyzetet egyik helyről a másikra valódi indok nélkül".

Állítja, soha nem mondta, hogy nincs koronavírus, azt viszont igen, hogy boncolás nélkül nem lehet kijelenteni, ki mibe halt bele, miközben a koronavírus-áldozatok számának emelkedésével lecsökkent az influenza halottjainak száma.

Az "igazság útját" Pócs Alfréd végig kívánja járni.

Az ügyben az InfoRádió kereste a Magyar Orvosi Kamarát. Az elnökség tagjai a sajtóból értesültek az elbocsátásról, és nem akartak nyilatkozni.

A gyöngyösi Bugát Pál Kórház az InfoRádió megkeresésére honlapján közleményt tett közzé. Ebben azt írja: Pócs Alfréd szakrendelései során nem használt maszkot, amivel veszélyeztette az ellátottak, valamint a vele egy rendelőben lévő szakdolgozó egészségét. Kiemelik: nyilvános vírustagadó konferenciákat is tartott, melyekről több sajtóorgánum is beszámolt. 30 napos felmondási idővel, törvényesen mondták fel vállalkozási szerződését. A kórház leszögezi: az ortopédiai betegek ellátását még három szakorvos végzi Gyöngyösön, az ellátás biztonsága tehát továbbra is megmarad.

