Müller Cecília: van már 20 éves koronavírus-áldozat is Magyarországon - cikkünk frissül

Nap nap után dől meg a koronavírus-járványhoz kapcsolódó halálozási csúcsadat, a pénteki szám 33, miközben továbbra is négy számjegyű az egy nap alatt regisztrált fertőzöttek száma Magyarországon. Csaknem 29 ezer aktív fertőzött van, a kórházi ápoltak körében már 171-en vannak lélegeztetőgépen, ez a szám is folyamatosan növekszik. A részletes számadatok ITT olvashatók.

Az operatív törzs pénteki tájékoztatóján tehát ismét volt miről beszélni.

Elsőként Bognár Lajos országos főállatorvos jelentkezett közlendőivel. Elmondta,

az élelmiszerek csomagolóanyagain keresztül nem terjed a koronavírus, az otthoni konyhákban viszont mindenki igyekezzen a felhasznált alapanyagokat, ételeket 60 fok fölé melegíteni.

Bejelentette, a Nébih honlapján minden kapcsolódó információ megtalálható.

Müller Cecília az elmúlt 24 óra járványadaitan elemzésével kezdett.

"Mind a 33 elhunyt krónikus betegségben szenvedett, illetve gyors lefolyású, daganatos megbetegedésben" - jelezte.

Bejelentette, van

20 éves

elhunyt is már Magyarországon.

Elmondta még, a fertőzöttek számának emelkedésével együtt emelkedik a kórházban ápolt és lélegeztetőgépre kerülő betegek száma is.

Továbbra is hangsúlyozza, az idős életkor önmagában is kockázati tényező a koronavírus szempontjából, ezért is fogalmazták meg szeptember 7-én a ki-bejárási tilalmat az idősotthonokban, a tavasziakhoz hasonlóan, "ez a védekezés hatékonynak is bizonyul" - tette hozzá. Jelenleg így is

60 otthont érint a fertőzés, 5 olyan intézmény van, amely az első hullámban is érintett volt. 707 fő pozitivitását igazolták ezekben az intézményekben, és 55 a gyógyultak száma közülük.

6 olyan intézmény van, amelyben a pozitívak száma meghaladja a 30 főt, az érintett intézmények többségénél 1-2 ellátott produkált pozitív koronavírustesztet.

Hozzátette még, hogy az intézmények 96 százalékába nem jutott be a vírus.

Beszélt aztán a megelőzésről is:

kiegyensúlyozott táplálkozás (napi három "ökölnyi" gyümölcsfogyasztás a vitaminbevitel miatt, bőséges folyadékbevitel víz, gyümölcslé formájában)

az alkoholfogyasztást és a dohányzást is csökkenteni kell

mozogjunk naponta 30 percet, lehetőleg szabad levegőn, "tízezer lépés naponta" (aki hetente háromszor mozog 30 percet, jelentős mértékben csökkenti megfertőződése kockázatát)

Nyitókép: NTI/Vajda János