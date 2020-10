A koronavírustesztek miatt nincs kapacitás a hepatitis C-szűrésekre

A hepatitis C tünetei szinte észrevétlenek, csak egy-egy eltérő laborvizsgálati érték vagy bizonyos rizikófaktorok, például intravénás kábítószerhasználat, vagy az 1993 előtt kapott vérátömlesztés ébreszthet gyanút az orvosokban.

A májgyulladást okozó vírusfertőzés csak speciális szűrővizsgálattal igazolható, ez azonban a koronavírus-járvány miatt akadozik – mondta az InfoRádiónak Makara Mihály, a Dél-pesti Centrumkórház Szent László Kórház telephely főorvosa, a Májbetegekért Alapítvány kuratóriumi tagja.

„Bizonyos helyeken leállt, elsősorban a börtönökben, az egészségügyi dolgozóknál, az egyéb háziorvosoknál végzett szűrések akadoznak – fogalmazott. Ugyanis a szakemberek és laborok kapacitását is a koronavírus szűrés köti le – magyarázta Makara Mihály, emlékeztetve, hogy a nyár folyamán is a SARS-CoV-2-vel kellett foglalkozniuk. „Sajnos ugyanazok a laborok mutatják ki a Covidot, mint a hepatitis C-vírust is,

a laboros meg törheti fejét, hogy melyik csinálja meg előbb.”

A főorvos szerint évente átlagosan mintegy 2000 hepatitis C-fertőzött kezelését kezdik meg, de ez idén várhatóan 1000 alatt lesz, ami miatt nem lesz teljesíthető a WHO által is előirányzott cél, hogy 2030-ra ne legyen már népegészségügyi probléma a hepatitis. A betegség majdnem minden esetben gyógyítható,

az időben elkezdett terápiával pedig a súlyos, akár visszafordíthatatlan májkárosodással járó szövődmények is megelőzhetők.

„A betegség halad előre, és könnyen lehet, hogy csak a súlyos szövődmények esetén fogjuk észrevenni, magyarán, amikor májrák alakul ki, amikor vérhányás van, hasi víz és sárgaság jelenik meg – intett óva. – És ugyan az előrehaladott állapotban is 90 százalék fölött van a gyógyulás, a vírusmentesség esélye,

de sajnos ilyenkor ottmarad egy tönkrement máj,

és adott esetben nincs más megoldás, mint az átültetés.”

A szűrések a hepatitis C terjedésének visszaszorítása érdekében is fontosak, például az egészségügyben. Becslések szerint egyébként Magyarország mintegy 70 ezren fertőzöttek, ám az érintettek csaknem fele nem is tud róla.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán