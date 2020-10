Greenpeace-demonstráció a Várban: "csak egyszer futhat neki az emberiség"

Perger András emlékeztetett, a héten csütörtök–péntek ülésezik az Európai Tanács, amely során az európai uniós klímacélok is terítékre kerülnek. Ezért a Greenpeace Magyarország 65 órás demonstrációval igyekszik felhívni a tárgyalásokon részt vevő Orbán Viktor miniszterelnök figyelmét arra, hogy a tudomány szerint 65 százalékkal kell csökkenteni a kibocsátásokat 2030-ig – „ha komolyan vesszük a klímaválság kérdését”, teljesítve Magyarország azt a feladatot, hogy klímasemlegessé váljon, amit a Párizsi Megállapodás aláírásával vállalt.

A Greenpeace Magyarország úgy látja, hogy

a világ jelenlegi vállalásai nem elégségesek ahhoz, hogy elkerüljük a klímakatasztrófát.

Sőt, mint mondják, már most is klímaválság van, és szembesülünk a következményeivel, amik viszont sokkal súlyosabbá fognak válni, amennyiben a döntéshozók nem lépnek. A jelenlegi vállalásokkal 3–3,5 fokkal, de akár többel is felmelegedhet a Föld hőmérséklete az évszázad végéig – jegyezte meg a szakértő, megismételve, miközben a Párizsi Megállapodásban azon szándékukat nyilvánították ki az országok, hogy másfél Celsiusban szeretnék limitálni a felmelegedést.

Ehhez azonban komoly szigorításokra és gyors cselekvésre lenne szükség 2030-ig, máskülönben a 2050-es klímasemlegességi cél nem lesz tartható–megvalóítható – tette hozzá Perger András.

Az ENSZ környezetvédelmi programjának tavalyi számításai alapján:

évente 7,5 százalékkal kellene csökkenteni a kibocsátását, amiből következik, hogy az uniónak 65 százalékos csökkentésre volna szüksége,

értve úgy, hogy ebből 22–23 százalék már megvan az 1990-es szinthez mérten. Viszont a jelenlegi 40 százalékos cél 2030-ig nem lesz elégséges a klímasemlegességhez – ismételte meg a zöldszervezet klíma- és energiakampányának felelőse.

Perger András az InfoRádiónak nyilatkozva arra is kitért, hogy a Greenpeace kampányában aktivisták mellett számos közéleti személy, tudósok és művészek is részt fognak venni, például Udvaros Dorottya színésznő, vagy Bartholy Judit klímakutató, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem meteorológiai tanszék korábbi vezetője. 2020. október 12. Udvaros Dorottya színművész a Karmelita kolostor előtti demonstráción. Dobos Balázs/Greenpeace

A Greenpeace Magyarország szerint a magyar kormánynak érdemes, nem csak a zöldekre, nem feltétlenül csak a tudósokra hallgatnia, hiszen, mint emlékezetes, Áder János köztársasági elnök a két–három hete megrendezésre került ENSZ-közgyűlésen tett közzé nyilatkozatát, miszerint „tudjuk, hogy nagy bajban vagyunk, régóta cselekedni kellene, ismertek a megoldások is, tehát itt az idő, hogy nagyokat lépjünk előre”. Tehát a szervezet azt várja a magyar kormánytól (is), hogy figyelembe vegye azt, hogy

egy olyan vizsga előtt áll az emberiség, aminek egyszer futhat neki, és nem bukhat el rajta.

Éppen ezért a mostani döntéshozó generáción nagy felelősség van, de ez nem kizárólag a magyar miniszterelnökre vonatkozik, hanem az összes többi uniós kormányfőre – emelte ki Perger András.

Nyitókép: Dobos Balázs/Greenpeace