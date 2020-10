Tízezer tonna élelmiszert ment meg évente az élelmiszerbank

Évente 1,8 millió tonna élelmiszer megy veszendőbe Magyarországon. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület évente hozzávetőleg tízezer tonna élelmiszert ment meg, a programhoz eddig több mint 370 magyarországi üzlet csatlakozott – mondta az InfoRádiónak Sczígel Andrea, a szervezet külső kapcsolatok igazgatója.

A megmentett élelmiszer általában évente negyedmillió magyarnak segít rendszeresen.

Tavaly 11 ezer tonna mentett élelmiszert juttattak el 300 ezer nélkülözőhöz.

Az élelmiszerbank működése szociális és környezetvédelmi szempontból is hasznos, nyilatkozta az InfoRádiónak az igazgató, egyesületük partnereken, karitatív szervezeteken keresztül juttatja el a rászorulóknak a megmentett élelmiszert.

A tizenöt éve alapított élelmiszerbank közvetlenül a gyártóktól és a kereskedelmi egységektől gyűjti be a fölösleges élelmiszert. Sczígel Andrea arról számolt be, hogy jelenleg négy nagy áruházlánccal állnak kapcsolatban. Az Aldi épp most lépte át a százas üzletszámot, a Tesco is rengeteg üzlettel vesz részt az együttműködésben, rajtuk kívül az Auchan és a Metro is partnerei az élelmiszerbanknak.

