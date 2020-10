Orbán Viktor: az ország működik, és közben védekezik

Kormányülés volt szerdán Orbán Viktor miniszterelnök vári munkahelyén, ezt követően adott a kormányfő terjedelmes interjút a Hír TV-nek.

A koronavírus-járvány miatti védekezésben kulcskérdésnek a kórházi ágyak meglétét nevezte, illetve a hozzájuk tartozó eszközöket és emberi erőt, amelyek és akik a gyógyításhoz szükséges gépek működtetéséhez kellenek.

A második hullámban - tapasztalat birtokában - már három héttel járnak előre, ebben az időtávban pedig

felszállóágban marad a járvány, de műtéteket nem kell elhalasztani.

Orbán Viktor azt mondta, aki volt katona, tudja, van első, második és harmadik lépcső, e besorolással illették a kórházakat is, az "első lépcsős" kórházakba vezényelnek erőket, ebben pedig még van mozgástér.

A nemzeti konzultáció eredményeire támaszkodva véli úgy, hogy az országot nem kell leállítani, "az ország működik, és közben védekezik", fogalmazott.

Bejelentette, 2022-ig zajló építkezések esetében 5 százalék marad a lakásáfa, de ennek részleteiről nem beszélt, csak annyit jegyzett meg, hogy Novák Katalin családügyi miniszter terjesztette a kormány elé.

Hogy az orvosbéremelés bejelentését miért mostanra időzítette a kormányfő a múlt héten, arról azt mondta, "mikor, ha nem most?" Hozzátette, a magyar orvosok világszínvonalat képviselnek, egyrészt mert a "vérükben van", másrészt mert a képzésük is világszínvonalú, ezért is volt a magyar a 25 legjobb védekezés között tavasszal a koronavírus-járványban.

A Magyar Orvosi Kamara kritikáira az orvosi jogállásról szóló törvény kapcsán úgy reagált, az átvezénylés most élet és halál kérdése,

járvány idején, amikor nem a normális munkarendben kell dolgozni, elkerülhetetlen a vezénylés, más kérdés, hogy a vezénylés nem lehet napi gyakorlat.

Arról, hogy fel lehet-e számolni a hálapénz intézményét, azt mondta, "meg kell próbálni, kívülről nehéz okosnak lenni", de ezt "az orvosi kamara kérte", így oda mert állni a MOK elé.

"Abban igaza van a MOK-nak, hogy van tíz olyan kérdés, amelyet rendeletben még szabályozni kell, tehát nem vagyunk még készen" - utalt arra, hogy a törvényjavaslat elfogadásával még nem fejeződött be a területen végzett törvényhozási munka.

Reagált még arra is, hogy Soros György uniós próbapert javasol Magyarország ellen:

"Tegye, nem vagyunk mi semmi rossznak az elrontói."

A dolog szerinte úgy fest, hogy a Magyarország elleni támadások az európai baloldal támadásai, amely csak azokat az országokat támadja, ahol nincs a baloldal kormányon, ezt a régi nyelven "internacionalista segítségnyújtásnak" hívják.

