Új információkkal kezdi a hetet az operatív törzs – percről percre

A rendőrség 144 eljárás kezdeményezett az óvintézkedések megszegése miatt. Ezrek fele a tömegközlekedési eszközökön a maszkviselés elmulasztása volt. Összesen 405 esetben intézkedtek a rendőrök, 31 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, 37 ember ellen feljelentést tettek.

Öt intézkedés volt a vendéglátóhelyeket érintő szabályok megszegése miatt. Eddig 15 ember ellen kellett emiatt feljelentést tenni. A ház karanténszabályokat 36 ezernél több esetben ellenőrizték, 24 014 kötelező karantén van most érvényben. A büntetőeljárások száma eddig 469 – közölte Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese.

Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette a hétfői járványadatokat: 702 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 24 716 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 13 beteg, így az elhunytak száma 749 főre emelkedett, 5152-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 18 815 fő. Az aktív fertőzöttek 37%-a, az elhunytak 54%-a, a gyógyultak 39%-a budapesti. 693 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 44-en vannak lélegeztetőgépen. A laborvizsgálatok száma meghaladta a 697 ezret.

Mint mondta, miközben a fertőzések száma nagyjából stabilizálódott, de jelentősen nő a kórházban kezeltek és a lélegeztető gépen lévő betegek száma is. A fertőzés már az egész országban terjed, ezért ismét a higiénés szabályok betartására hívta fel a figyelmet. Az emberek többsége jogszabálykövető, de vannak olyan élethelyzetek, amelyekre nincs szabály, mégis vigyázni kell egymásra, ezért Müller Cecília az egyéni felelősségere hívta fel.

Beszélt arról is, hogy a szolgáltatóknál – például fodrásznél, kozemtikusnál – nem írták elő a maszkhasználatot, de az NNK ajánlásában szerepel, hogy viseljen mindenki maszkot ezeken a zárt helyeken is a szolgáltatás igénybe vétele során. Lehetőleg a vendégek ne találkozzanak egymással, ne legyen várakozási idő. A szolgáltatás igénybevétele előtt és után is javasolják az alapos kézmosást, fertőtlenítést.

17 óvodában és 7 iskolában van rendkívüli tanítási szünet, 180 osztályban és három teljes iskolában van digitális oktatás az operatív törzs döntése szerint.

A hőmérésre felkészültek az intézmények, a hőmérők és a nagyobb intézményekbe kerülő hőkapuk már megvannak, kedden megkezdik a kiszállítást, és csütörtökön mindenhol alkalmazni tudják,

Mekkora hőmérséklet felett küldik haza a diákokat?

A határérték 37,8 Celsius-fok lesz, mert a természetes testhőmérséklet eddig is felmehet. Ha ennél magasabbat mérnek, akkor is kell egy kis pihenés után egy ellenőrző mérés. A hazaküldés rendje ugyanaz: a szülőt értesíteni kell. Akit kísérnek az iskolába, ott a szülő várja meg a mérést.

Mi a teendő a gyanús eset környezetében?

Az érintett már ne menjen közösségbe, maradjon otthon, várja meg a mintavevő egységet és az eredményt. Ha pozitív lesz, akkor a környezete onnantól szoros kontakt lesz, és otthon kell maradni, Addig fokozott óvatosságra kérik a családtagokat, figyeljék, van-e tünetük.

Megjelent a fertőzés a kistelepüléseken is?

Bárhol, bárki hordozhatja a vírust. A tavasszal ellentétben nem gócokban jelenik már meg a fertőzés, hanem bárhol felbukkanhat, bárhol el lehet kapni, de nagyobb a veszély a sűrűbben lakott területeken.

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Botár Gergely