koronavírus

Mint az Infostart is megírta, a laborvizsgálatokat megrendelő magáncége, valamint az azokat elvégző magánlaborok is megvizsgálták a hatósági áras PCR-tesztelés bevezetése okozta helyzetet. Több laboratórium részéről is azt mondták, hogy ezen az áron vagy éppen nullszaldósra, vagy már veszteségesre jön ki számukra a PCR-minták analizálása.

Folytatja a tesztelést a Budai Egészségközpont, ugyanakkor Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont (BEK) igazgatója nem nevezi józan üzleti döntésnek, hogy intézményük folytatja a tesztelést. A Népszava cikke szerint a BEK-nél úgy számolnak, hogy a 19.500 forintos maximált árból csak akkor lehet kihozni a vizsgálatot nullszaldóra, ha naponta legalább százat végeznek belőle. Ugyanakkor, tette hozzá az igazgató, miután kiemelt társadalmi érdek a járvány elleni védekezésben a szűrés, azt akarják, hogy ennek megfelelő szerepet vállaljon az intézmény.

Állást foglalt hétfőn a SYNLAB Hungary Kft. is, amely a munkafolyamatok optimalizálásával oldja meg, hogy folytathassa a tesztelést a szeptember 21-től életbe lépő hatósági árakon. Közleményükben azt írják, hogy az ország legnagyobb magándiagnosztikai laboratóriumaként továbbra is elkötelezettek a magyar egészségügy mellett, ugyanakkor

a kapacitáshiány miatt a COVID PCR-vizsgálatok végzését ezentúl hosszabb határidővel vállalják,

a tervezett volumenbővítést pedig elhalasztják.

"A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi laborjaként is működünk, május óta viszont a lakosság számára is elérhetővé tettük a szolgáltatást. Hetek óta folyamatosan a kapacitásainkat meghaladó mintamennyiség érkezik be hozzánk, ami miatt nagy szükség lenne a volumenbővítésre. A jogszabályi változások miatt kérdéses, hogy erre mikor kerülhet sor, ugyanakkor a tesztelést a tőlünk megszokott, kifogástalan szakmaisággal folytatjuk. Sok más laboratóriummal ellentétben nem szeretnénk egyszerűsítő megoldásokhoz folyamodni, ami csökkentené az eredmények pontosságát” – idézte a közlemény Póda Tamást, a SYNLAB Hungary Kft. kereskedelmi és marketing igazgatóját.

Hozzátette, hogy a hatósági ár bevezetése a legtöbb laboratóriumi szolgáltatót nehéz helyzetbe hozta, mivel a vizsgálati önköltség is nagyságrendileg ezen a szinten mozog.

Kifejezte továbbá a reményüket, hogy érkezik majd Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint a kormányzat részéről érkezik olyan operatív, szakmai és anyagi támogatás, mely segítheti őket abban, hogy továbbra is a megfelelő feltételekkel, minőségi kompromisszumok nélkül tudják majd folytatni, kiszolgálva ezzel az egyre növekvő diagnosztikai igényeket.

Az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt két szakember, akik sok egyéb mellett beszéltek a tesztelések menetéről is. Az interjúkat alább elolvashatja és meghallgathatja.

Csató Gábor a tesztelés menetéről, a mentők terheiről és a fertőzött bajtársakról - nagyinterjú

Jakab Ferenc a járvány berobbanásáról, a tesztekről és az ígéretes magyar gyógyszerről - nagyinterjú

Csató Gábor az Arénában

Jakab Ferenc az Arénában

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay