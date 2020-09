Ceglédre is mehet emeletes vonattal hétfőtől

Szeptember 21-én forgalomba áll a második KISS, így hétfőtől már a ceglédi vonalon is lehet utazni az emeletes motorvonattal.

Augusztus 24-én indult útnak újra a KISS a Budapest-Nyugati–Vác–Szob vasútvonalon, hétfőtől pedig a második új emeletes motorvonat is megkezdi az utasforgalmi próbaüzemet a ceglédi 100a vonalon, miután az előzetes vizsgálatokat, teszteket követően, megszerezte a szükséges engedélyeket.

Az emeletes vonat jövő heti 100a vonali tervezett menetrendje a vasúttársaság honlapján is elérhető: https://www.mavcsoport.hu/kiss címen.

A MÁV-Start közleményében hangsúlyozza, hogy szeptember 8-tól a Budapest elővárosában közlekedő valamennyi, így a KISS emeletes motorvonatokat is naponta fertőtlenítik. A vasúttársaság továbbra is arra kéri utasait, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, a közösségi közlekedési eszközökön mindenkinek kötelező az arc (száj és orr) eltakarása, ezt szeptember 15-e óta fokozottan ellenőrzik a vonatokon.

