Egy súlyos kórral kevesebb van már Magyarországon

A márciusi járványkitörésben érintett megyékben szeptember 14-től megszűnik a szállításokat megelőző kötelező szűrővizsgálat, azonban az újabb járványkitörés elkerülése érdekében a telepek újratelepítése továbbra is csak szigorú kontroll mellett történhet - írták.

Emlékeztetnek: az utolsó madárinfluenza miatti területi korlátozást még július 10-én oldotta fel az állategészségügyi hatóság. A belföldi és az Európai Unióba történő kiszállítások ettől kezdve zavartalanul folyhattak. Magyarország teljes területének kedvező besorolásról Bognár Lajos országos főállatorvos hivatalos levélben tájékoztatta valamennyi partnerország illetékes hatóságát a korábban hozott importkorlátozások feloldása érdekében.

Jelenleg is érvényes a járványvédelmi minimum feltételeket tartalmazó országos főállatorvosi határozat. A baromfikat továbbra is zárt helyen kell etetni, itatni, valamint a takarmányt zárt helyen kell tárolni.

Az előírás célja, hogy csökkenjen a vadmadaraktól való fertőződés lehetősége. A madárinfluenza-járvány során érintett gazdaságok újratelepítésére a Baromfi Termék Tanáccsal (BTT) együttműködve új eljárásrend is készült. Ennek értelmében, az újabb járványkitörés elkerülése érdekében, kizárólag a BTT és az állategészségügyi hatóság által is jóváhagyott telepeken történhet meg az újratelepítés. Az előírást megszegők nem csak bírságra számíthatnak, hanem az állami kártalanítási rendszerből is kizárják őket - mutat rá a Nébih.

Idén januárban 3 Komárom-Esztergomi megyei és 1 Hajdú-Bihar megyei baromfitartó gazdaságban igazolták a vizsgálatok a magas patogenitású madárinfluenza H5N8 törzsének jelenlétét. Március 25. és június 5. között Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyében a Nébih laboratóriuma 269 baromfiállományban mutatta ki a betegség jelenlétét. Az intézkedések során 2020-ban több mint 5 millió állatott kellett leölni. A járványvédelmi szabályokat betartó, felelősen gazdálkodó tulajdonosoknak állami kártalanítás jár, amelyek több mint 90 százalékát, 12,6 milliárd forintot már kifizetett a Nébih - olvasható a tájékoztatásban.

