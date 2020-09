BvOP: a hazai börtönök felkészültek a járvány második hullámára

A büntetés-végrehajtási szervezet minden szükséges intézkedést meghozott és meg fog hozni annak érdekében, hogy a koronavírus ne kerülhessen be a börtönfalak mögé - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP).

Mivel a vírus a zárt közösségekben jobban terjed, a járvány elleni védekezés sikeressége érdekében a börtönökben még inkább indokolt a megelőzést szolgáló szabályok betartása. A tájékoztatás szerint a BvOP folyamatos felület- és eszközfertőtlenítést rendelt el valamennyi büntetés-végrehajtási intézetben, illetve gondoskodott a személyzet védőeszközökkel való felszereléséről. Minden börtönben kijelölték az elkülönítő helyiségeket, az intézetekbe újonnan érkező fogvatartottak pedig minden esetben járványügyi vizsgálaton esnek át. Rendszeresen tájékoztatják a személyi állományt és az elítélteket a prevenciós higiéniai szabályok betartásáról is.

Biztosított a napi többszöri kézmosás és kézfertőtlenítés lehetősége, emellett minden fogvatartottat mosható, fertőtleníthető textil szájmaszkot is elláttak.

Közölték azt is, hogy minden fogvatartott számára elérhetővé tették a Skype-alapú, élő, online telefonálási lehetőséget, és megnövelték a hagyományos telefonos beszélgetések időtartamát is a hozzátartozókkal való kapcsolattartás érdekében. Azoknak a fogvatartottaknak, akik nem rendelkeznek telefonnal, a szervezet saját költségére biztosítja a havi háromszor ötperces telefonálást. Skype felhasználási útmutatót is készítettek a fogvatartottak hozzátartozói részére.

A BvOP több plakátot és tájékoztató videót is készített, amelyek a fogvatartottaknak és a családtagjaiknak is hasznos információkkal szolgálnak a járványhelyzet kezeléséről, a megelőzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Emellett az összes magyarországi börtönben elindult a járványügyi call center, a Börtönújság pedig a járvánnyal kapcsolatos különszámot is megjelentetett. Kiemelték: az ügyvédi látogatást egyetlen esetben sem korlátozták, a védelemhez való jog érvényesülését - a fertőzés megelőzése érdekében szükséges óvintézkedések szigorú betartása mellett - a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt is teljes körűen biztosítja a büntetés-végrehajtás.

A közlemény szerint a fogvatartottak a büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadásuk során egészségügyi vizsgálaton esnek át, a vizsgálatot követően - amennyiben nem tapasztalhatók felsőlégúti tünetek - a korábban bevezetett szabályoknak megfelelően

közösségbe helyezésük kizárólag 14 nap elkülönítést követően történik meg.

A büntetés-végrehajtási szervezet által meghozott megelőző intézkedéseknek köszönhetően hazánkban a mai napig egyetlen fogvatartott sem betegedett meg az új típusú koronavírussal - tudatták.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor