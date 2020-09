Szlávik János: a koronavírus miatt is kellhet az influenzaoltás

Budapesten és több nagyvárosban is emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának mennyisége. A Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint ez is bizonyítja, hogy nem lassít a járvány Magyarországon. Szlávik János arra figyelmeztet, hogy a közösségekben észrevétlenül is terjedhet a vírus. Mint fogalmazott, a Covid-19 jellemzően „imád” úgy megfertőzni valakit, hogy az illető ebből mit sem sejt, tekintve, hogy egy tünetmentes, legfeljebb nagyon enyhe tünetekkel rendelkező beteg még továbbadhatja a vírust.

Egyes becslések szerint

akár 30–35 százalék is lehet a tünetmentes fertőzöttek aránya,

mondta az infektológus. Sőt, a gyerekek körében ez a szám még nagyobb lehet, ugyanakkor még nincsenek meg az erre vonatkozó számítások. Szlávik János hozzátette: a mai napig folyamatosan tanulnak a járványról, és egyelőre rendkívül nehéz pontos diagnózist adni. Nem zárta ki azt sem, hogy a vírus újra megjelenhet kórházakban és idősotthonokban, de szerinte nehezen jósolható, hogy mennyire lesz intenzív a terjedés.

Szlávik János szerint

a határzáron túl további intézkedésekre is szükség lehet a koronavírus-járvány terjedésének lassításáért.

Azonban valahol egyensúlyt kell majd találni, a lezárások és az emberek élete, munkája között – emelte ki.

A Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint fontos, hogy a veszélyeztetett társadalmi csoportokba tartozók megkapják a hagyományos influenza elleni védőoltást, mert így panaszok esetén jól el lehet majd különíteni őket.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Komka Péter