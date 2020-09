Szlávik János: újra veszélybe kerülhetnek az idősek

Fegyelmezetleneknek tartja az embereket Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus osztályvezető főorvosa, ami a mindennapi élet szabályainak szigorításához vezet, de olyan szigorítások aligha lesznek, mint tavasszal - erről a doktor az ATV-nek nyilatkozva beszélt.

Azt is mondta, hogy a vírus jelenleg a fiatalok körében terjed, és

nem látszik, hogy lankadna a koronavírus ereje.

"Érdekesek az emberek, hogy a bevásárlóközpontban hordják a maszkot, aztán elmennek bulizni, mintha semmi nem lenne" - jegyezte meg.

Úgy látja, nyáron külföldről jött a vírus, most meg az országon belül cirkulál, ez vezet a járványszámok növekedéséhez.

Külön figyelmeztetett arra, hogy bár a fiatalok hordozzák főképp a vírust, az így az idősekre is átterjedhet.

Még az ausztrál példát is említette, hiszen ott most van vége a télnek: a maszkviselés és a távolságtartás az influenza terjedésének is megálljt parancsolt.

Úgy vélekedett, tavaszig kell várni a megfelelő védőoltásra, ami ha meglesz, mindenkinek be kell oltatnia magát.

Nyitókép: Kovács Attila