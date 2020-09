Tizennyolcmilliós segítséget adtak a tanévkezdéshez a reformátusok

Idén is sokan csatlakoztak a Magyar Református Szeretetszolgáttal tanévkezdést segítő adománygyűjtő programjához, amely augusztus 31-én zárult - mondta az InfoRádiónak a segélyszervezet igazgatóhelyettese. Lutár Balázs szavai szerint több mint 18 millió forint értékben tudnak segítséget nyújtani, amiből több mint egymillió forint pénzadomány volt. "Rengeteg olyan tárgyi adomány érkezett - iskolatáskáktól kezdve a tanszerekig -, amelyet közvetlenül át tudunk adni" - mondta az adománykoordinációért felelős vezető. Példaként említette, hogy akadt olyan magánszemély, aki 40 ezer füzetet ajánlott fel a szervezet számára, és mellé érkeztek számítógép-felajánlások is, mivel a digitális oktatáshoz erre is nagy szükség lehet ezekben a családokban.

"Ezekkel adományokkal 800-nál is több diákot tudtunk eddig támogatni"

- mondta Luthár Balázs, aki hozzátette: a héten folytatják a tanszerek és számítógépek kiosztását a regionális irodák segítségével.

"A szeretetszolgálat első körben 50 asztali számítógépet oszt ki országszerte az igények alapján, és igyekszünk a támogatóink segítségével a további igényeknek is eléget tenni" - mondta az igazgatóhelyettes.

Az adományokat a kiszállításig raktárépületben tárolják. A Magyar Református Szeretetszolgálat több fejlesztést is megvalósított egy 650 millió forint összköltségvetésű projektben. "Ebesen egy ezer négyzetméteres logisztikai központ, Gelénesen, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy 250 négyzetméteres logisztikai központ, Szentesen, Pécsen és Alsóörsön kisebb logisztikai központok, adománykoordinációs pontok épültek." Emellett a szeretetszolgálat informatikai fejlesztését - a tárgyi eszközbeszerzésen túl a munkájukat támogató személyre szabott szoftverfejlesztést - is ebből a keretből fedezték. A logisztikai kapacitás fejlesztése mellett a segélyszervezet gépjárműparkja is bővült.

Nyitókép: Magyar Református Szeretetszolgálat