A kormány azért döntött, mert visszaélések voltak a koronavírus-tesztekkel

A kormány több tagjának, így Farkas Örsnek is karanténba kellett vonulnia, miután Hollik István koronavírustesztje pozitív lett. A Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője az ATV Egyenes beszéd című műsorában elmondta, felkészületlenül érte a karantén. Bezártsága akkor érhet véget, ha a második tesztje is negatív lesz. Beszélt arról, hogy egy rendezvényen hosszan beszélgetett Hollik Istvánnal, továbbá azt is elmondta, hogy fizetett a tesztekért.

Megemlítette még, hogy

aki a kontaktkutatás során, tehát kvázi önhibáján kívül kényszerül karantéba, azoknál a személyeknél az állam átvállalja a tesztelés költségét szeptember 1-jétől.

A tesztek kapcsán felmerült, hogy a hazatérő magyarok külföldi tesztelését miért nem fogadják el. Farkas Örs azt mondta, hogy

egyrészt nincsen a világban egy akkreditált rendszer, és sokat lehet hallani arról, hogy különböző módszerekkel és alapossággal végzik a teszteket.

Másrészt pedig voltak visszaélések ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban, ezért is döntött a kormány a szigorítás mellett.

Több téma szóba került még a beszélgetésben, többek között az, hogy a kormány dolgozik a hitelmoratórium kiterjesztésén. A szóvivő ennek kapcsán elmondta: a kormány vizsgálja a kérdést, döntés viszont nem született. Ha a magyar gazdasági helyzetben indokolttá válik, akkor erről újra dönteni fognak - tette hozzá Farkas Örs.

Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Bienvenido Velasco