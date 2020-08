292 új fertőzöttet azonosítottak itthon

292 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5961 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Ez a legmagasasbb napi adat a járvány kezdete óta, messze meghaladva az április 10-i 210-et.

A szombati 158 új fertőzötthöz képest pedig szinte megduplázódott az adat.

Az elhunytak száma változatlanul 614. 3759-en már meggyógyultak.

Továbbra is 90 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

Az aktív fertőzöttek száma 1588, szemben a szombati 1296-tal.

Az aktív fertőzöttek 41 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti.

Jelenleg 8633-an vannak hatósági házi karanténban, a szám egy nap alatt 442-vel nőtt.

A mintavételek száma 424 270-re emelkedett, 6380-at végeztek az előző naphoz képest.

A kormányzati tájékoztató oldalon emlékeztetnek, Európában a járvány második hulláma elkezdődött, ezért szeptember 1-jétől ismét szigorodnak a külföldről való beutazás feltétételei, alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén. A közelgő iskolakezdés kapcsán kiemelten fontos a szülők és a pedagógusok felelőssége; tünetes, beteg gyermeket most nem szabad iskolába, óvodába engedni.

Továbbra is kerülni kell azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön - tanácsolják. Az együtt szórakozó fiatalokat kérik, hogy ne igyanak közös üvegből, és ők is tartsák az általános óvintézkedéseket. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, baráti, családi és egyéb találkozókra, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Árvai Károly