Vízhiány is van két nagyobb, budapesti csőtörés miatt

A nyári időszakban, különösen a munkaszüneti napokon megnövekvő fogyasztás pedig még inkább növeli a meghibásodások számát - írta közleményében a Fővárosi Vízművek. Augusztus 20-án több kisebb hibajavítás mellett két kiemelt helyszínen is sérült vezeték helyreállításán dolgoznak a társaság szakemberei.

Az egyik az ismétlődő csőtörésekkel terhelt Nagy Lajos király útja, ahol szeptemberre van betervezve felújítást. Most azonban eltört a vízcső, a 200 milliméter átmérőjű vezetéknek a Nagy Lajos király útja 41b előtt végzett hibajavítása jelentős vízhiányt okoz a környéken - írták.

Hozzátették, hogy a gyakori meghibásodások miatt a társaság már fél éve megkezdte a 45 éve fektetett 200 milliméter átmérőjű és a közel 80 éves, 150 milliméter átmérőjű vezeték rekonstrukciójának előkészítését, a tervezést és a kivitelezés szervezését, a szükséges engedélyeztetési eljárások elhúzódása miatt azonban a 680 méter hosszan húzódó vezetékszakaszok felújítási munkálataira csak ősszel, várhatóan novemberi befejezéssel kerülhet sor.

Ugyancsak csőtörés nehezíti a Vérmező út - Várfok utca kereszteződésében a közlekedést. A 150 milliméter átmérőjű vezeték javítása ugyancsak jelentős vízhiánnyal és a jelenleg folyó feltárás eredményétől függően elképzelhető, hogy komoly forgalmi akadállyal is jár. Természetesen ezen a helyszínen is folyamatos munkavégzéssel igyekszünk a lehető leghamarabb helyreállítani a szolgáltatást és a forgalmi rendet is.

